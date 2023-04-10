產業署啟動5G行動車全台巡演 助攻文化發展

為推動科技融入台灣文化的展演新體驗，帶動軟體賦能數位資產蓬勃發展，數位發展部數位產業署今(10)日在台北數位產業園區(digiBlock Taipei)戶外廣場舉辦「春季序曲藝響世界」為期兩天的活動，現場展示全台首創5G行動製播系統與XR沉浸式舞台(以下稱5G行動車)，展現產業署5G行動車應用技術助攻文化科技服務生態之相關成果，同時啟動5G行動車由北到南，結合台灣各地文化主題進行地方巡演的活動。

「春季序曲藝響世界」活動為5G行動車地方巡演活動之首場活動，由4月10日至11日，包括：5G行動車地方巡演啟航活動、專家講座及展示體驗等三部分。由瑞意創科將台灣知名藝術家郭雪湖的畫作《南街殷賑》，以AR/VR技術製作「望鄉」三態互動體驗，結合資策會所打造的全台第一個5G行動製播系統，以裸視3D與XR投影技術進行展演，讓觀眾在虛擬實境體驗中穿越時空走入舊時的大稻埕。同時活動現場還邀集5G專網解決方案業者、AR/VR/MR/XR、虛擬人、沉浸體驗等新興科技應用共30家業者聯合展覽。

數位部次長李懷仁今天出席「春季序曲藝響世界」產業署5G行動車啟航活動時表示，數位部肩負了領航國家數位轉型、接軌國際的重大責任，結合跨部會的力量，輔導國內業者，讓創作端與技術端能夠對焦共創新的展演互動模式。期望未來有更多網通應用業者，甚至是3D軟體開發的互動廠商，可以一起跨域合作，讓台灣深化擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等關鍵技術應用，以促進產業數位轉型，帶動跨業合作。

產業署副署長胡貝蒂表示，產業署不僅以促進數位經濟相關產業發展與數位科技應用為先要，更關注新興跨領域整合相關產業之發展，此次活動正是數位部與文化部合作，運用數位科技賦能跨界創作，助攻文化科技服務生態發展的最佳成果。如同數位發展部數位產業署四大施政主軸-RISE：以Resilience(韌性)， 擴大5G應用數位人才培養，提升各產業資通訊技術能量與全民數位韌性；透過Integration(整合) ，建立一個共創共利的文化科技整合新服務，整合各部會資源，以通傳科技協助文化產業升級轉型；最後以Security(安全)及Empowerment(賦權)， 讓各行各業做好資訊安全，促使5G傳輸與新興科技應用更加興盛，加速我國建立新興產業生態鏈。

數位部為促進5G應用技術蓬勃發展，賦能文化團體發展創新商業服務，4月10日上午啟航活動中進行「文化科技賦能跨域展演合作備忘錄簽署儀式」，在數位發展部的見證下，資策會、舞鈴劇場、曉劇場、高雄展覽館、美力台灣3D共同簽署合作備忘錄，開拓民眾體驗數位賦能文化多層次的觀賞歷程，讓通訊傳播創新服務被更多人看見。

4月10日下午邀請國立海洋科技博物館、舞鈴劇場及美國高通公司、中華電（2412）信等產業專家，分享最新的展演科技趨勢，為期兩天的活動將展示至4月11日下午5點，對5G行動車及文化科技展演服務有興趣的民眾，歡迎把握機會前往台北數位產業園區digiBlock 戶外廣場參觀體驗。