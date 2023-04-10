集邦：電競監視器出貨量2023年可望恢復成長
據集邦（TrendForce）最新調查顯示，2022年電競監視器市場受高通膨衝擊，出貨量自2016年來首度面臨衰退，僅達1,980萬台，年減13%。TrendForce預估2023年電競監視器市場將恢復成長，出貨量約2,080萬台，年增5%。
集邦分析，帶動成長因素主要有三，其一，部分品牌採用100Hz機種去取代原先75Hz類電競產品；其二，杭州亞運於2023年第三季舉辦，電競賽事也是比賽項目之一，將助益電競產品需求增加；其三，疫情過後隨著中國大陸解封，網咖需求逐漸復甦。
從電競面板類型來看，TrendForce指出，2022年電競監視器仍以VA液晶產品市占率最高為51%，其次為IPS液晶產品，市占率為43.4%，TN液晶產品市占率僅約5%，值得注意的是，OLED電競產品在2022年開始嶄露頭角，市占率達到0.6%，而隨著OLED產品逐漸多元化，2023年市占率有望上升1.6%。此外，2023年IPS電競監視器市占率有機會與VA電競產品抗衡，主要是IPS產品市占率日益增加，加上多數IPS電競面板價格持續降低所致。
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