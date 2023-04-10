樺漢3月營收103.7億元 3月、首季營收雙創同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2023年3月自結合併營收再度繳出單月營收破百億元，達103.74億元，較上月營收成長9％、較去年同期成長21.7％；累計2023年第一季自結合併營收達287.41億元，較去年第四季營收雖減少13.5％，但在三大事業體營運穩健放大下，仍較去年同期的216.73億元成長32.6％，3月、第一季營收雙雙遞歷年同期新高的優異佳績，而且即便去年第一季含停業單位營收（242.72億元），今年第一季營收仍較去年同期成長18.4％。

樺漢表示，以第一季三大事業體營收分別來看，工控設計較去年同期增加13.68億元、年增31.0％，品牌通路較去年同期增加14.82億元、年增19.5％，系統整合較去年同期增加42.18億元、年增43.6％，其中，在工控設計中之樺漢廣義個體包含全資子公司，受惠於歐美市場主要金融零售、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，加上ESaaS (Ennoconn Solution as a Service)平台之”軟體+軟硬方案訂閱式服務” 訂單需求暢旺下，挹注樺漢個體第一季營收達36.1億元，繳出年增率146.7％的高度成長。

展望2023年第二季，樺漢對於營運繳出優於第一季表現深具信心。從今年第一季接單動能來看，在手訂單金額已再創歷史新高，較去年同期成長逾一成，且集團主要客戶完整應用ESaaS平台，涵蓋”軟體+軟硬方案訂閱式服務”之訂單需求也明顯增加，業務接單已較去年底新增包括嘉義馬稠後智慧園區、金控與銀行、半導體晶圓等不同產業客戶，其係使用集團旗下的客製化軟體產品-智慧連動環境偵測、GIS地理資訊系統、ERP營運管理資訊系統、管理中心智慧整合平台四大連動系統、AI結構與建材大數據分析應用於綠建築物碳排模擬與預測監控節能等訂閱式服務，加上目前整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在約1.1~1.15，由於”軟體+軟硬方案訂閱式服務”的毛利率區間逾35％以上，隨著主要客戶的需求持續增溫，不僅堆疊”軟體+軟硬方案訂閱式服務”營收比重自2022年全年的7％進一步攀升，亦助力集團今年本業整體毛利率與獲利表現繳出更為驚豔的成績單。

樺漢董事會決議召開112年股東常會，預計於2023年5月30日召開，將通過2022年全年財務報表及營業報告書案、盈餘分派案等，此次董事會同步決議通過，擬配發每股現金股利新台幣15元，創上市以來每股配息最高。依4月10日收盤價格256元計算，現金殖利率5.86％，2023年將持續以提升股東權益報酬率(ROE)為重中之重，創造公司、員工及股東價值極大化為努力目標，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。