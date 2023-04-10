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威剛3月營收25.39億元 第一季穩步回溫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

記憶體模組威剛科技（3260）第1季營收穩步回升，3月合併營收25.39億元，月增1.84%，累計第1季合併營收為72.09億元。威剛預期，首季將是今年營運低點，隨著上游供應商啟動減產及庫存壓力逐步舒緩，本季記憶體合約價跌幅可望持續縮小，DRAM現貨價也將在本季止跌，營運規模將從本季起穩健向上。

威剛表示，記憶體供過於求的狀況已持續改善中，儘管在全球通膨壓力下，各項應用需求仍未明顯回升，但上游供應商的降價態度已轉趨保守，因此本季不論是DRAM或NAND Flash的跌價幅度都可望較上一季趨緩，為產業止跌回穩的正向訊號。

董事長陳立白強調，下半年記憶體產業將正式進入多頭市場，整體市況可望明顯好轉，而公司除了記憶體事業營運回升，旗下威速登電動三輪車、XPG電競產品出貨也將大幅增加，下半年公司整體營運表現將會比上半年明顯成長。

威剛3月DRAM營收貢獻為43.96%，SSD占比32.72%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.32%。第一季DRAM占比44.16%，SSD 31.84%，記憶卡、隨身碟與其他產品則貢獻24%。

記憶體模組 威剛

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