群創參展Touch Taiwan永續專區 揭四大亮點策略齊發

為響應全球淨零碳排與永續發展議題,群創(3481)光電攜手群創教育基金會將於4月19至21日共同參展Touch Taiwan 2023「淨零碳排 主題專區」,以「永續遊樂園」為主軸,展出四大主題:「碳風險管理」、「循環經濟」、「再生能源」及「淨零環教」,以展現減碳的亮眼成果,推動永續環境與綠色製造的決心。

群創董事長暨執行長洪進揚表示,群創秉持提升社會永續的信念,呼應SDGs聯合國永續發目標與公司核心競爭優勢鏈結,並落實「群創永續進行式3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing」策略,持續扎根與拓展淨零永續行動,成就共好社會。此外,群創在推動低碳營運模式中,結合產官學研等多方創新交流合作,打造淨零碳排轉型新未來。

打造減碳新利器 開創淨零碳排新里程

群創將首次公開自行研發的「碳足跡計算系統」,了解產品生命週期的碳排放,提供智能化的碳足跡計算功能,協助進行低碳材料的選用及產品設計評估。

「ESG Control Tower平台」預計今年完成架設,收斂國內外主流評⽐、法規等,產出群創ESG指標,串接內部系統⾃動蒐集數據,即時監控並有效分配資源,縮短決策時間,確保公司永續⽅向符合趨勢。

群創於2021年成立「碳風險管理委員會」,進行生產活動各階段減碳可能性,並積極建置再生能源裝置,導入「淨零減碳平台」,更有系統的管理組織減碳分案進度。去年經審核立案核准共661件減碳案件,預估可產生範疇一及範疇二年減量13.5萬噸 CO2e;範疇三年減量15.5萬噸 CO2e,共計減量29.1萬噸CO2e,約為749座大安森林公園的年碳吸附量。

朝全方位再生能源版圖邁進

群創已於2019年導入ISO 50001能源管理系統及成立能源技術委員會,積極推動節能措施。群創並積極進行能源轉型,首家以「安全、高效、耐候」高規格設計,於自家廠房屋頂設置太陽能發電設備,並率先成為併網的科技大廠,併網時間較法令要求2025年期限提早約三年。群創目標2023年底將屋頂覆蓋率提升至100%,再生能源總發電量可達36,423,599度,展望2025年再生能源裝置目標可望每年可達發電6,000萬度電力自用。

首創淨零碳排新思維 扎根環境教育愛地球

有鑑於環境教育議題已納入12年國教課綱,群創教育基金會2022年首推全台獨創「淨零碳排」環境教案,以扎根教育打造淨零碳排永續觀念,透過情境學習、闖關解謎、遊戲互動等設計教案,帶領學生認識淨零碳排,啟發思考環境問題及發想作為。至今已推出共七場活動,累積超過五百名學子響應參與,透過教育的力量影響學子實踐愛護地球的行動。

展望未來,群創全體動員將SDGs融入企業文化及日常營運中,為減緩全球氣候變遷與溫室氣體減排共同努力,並持續關注國際生態及環境政策,於產官學界不斷挹注環保量能,攜手合作夥伴實現永續,為淨零永續社會打下深厚根基。