群創參展Touch Taiwan永續專區 揭四大亮點策略齊發

為響應全球淨零碳排與永續發展議題，群創（3481）光電攜手群創教育基金會將於4月19至21日共同參展Touch Taiwan 2023「淨零碳排 主題專區」，以「永續遊樂園」為主軸，展出四大主題：「碳風險管理」、「循環經濟」、「再生能源」及「淨零環教」，以展現減碳的亮眼成果，推動永續環境與綠色製造的決心。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創秉持提升社會永續的信念，呼應SDGs聯合國永續發目標與公司核心競爭優勢鏈結，並落實「群創永續進行式3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing」策略，持續扎根與拓展淨零永續行動，成就共好社會。此外，群創在推動低碳營運模式中，結合產官學研等多方創新交流合作，打造淨零碳排轉型新未來。

打造減碳新利器 開創淨零碳排新里程

群創將首次公開自行研發的「碳足跡計算系統」，了解產品生命週期的碳排放，提供智能化的碳足跡計算功能，協助進行低碳材料的選用及產品設計評估。

「ESG Control Tower平台」預計今年完成架設，收斂國內外主流評⽐、法規等，產出群創ESG指標，串接內部系統⾃動蒐集數據，即時監控並有效分配資源，縮短決策時間，確保公司永續⽅向符合趨勢。

群創於2021年成立「碳風險管理委員會」，進行生產活動各階段減碳可能性，並積極建置再生能源裝置，導入「淨零減碳平台」，更有系統的管理組織減碳分案進度。去年經審核立案核准共661件減碳案件，預估可產生範疇一及範疇二年減量13.5萬噸 CO2e；範疇三年減量15.5萬噸 CO2e，共計減量29.1萬噸CO2e，約為749座大安森林公園的年碳吸附量。

朝全方位再生能源版圖邁進

群創已於2019年導入ISO 50001能源管理系統及成立能源技術委員會，積極推動節能措施。群創並積極進行能源轉型，首家以「安全、高效、耐候」高規格設計，於自家廠房屋頂設置太陽能發電設備，並率先成為併網的科技大廠，併網時間較法令要求2025年期限提早約三年。群創目標2023年底將屋頂覆蓋率提升至100%，再生能源總發電量可達36,423,599度，展望2025年再生能源裝置目標可望每年可達發電6,000萬度電力自用。

首創淨零碳排新思維 扎根環境教育愛地球

有鑑於環境教育議題已納入12年國教課綱，群創教育基金會2022年首推全台獨創「淨零碳排」環境教案，以扎根教育打造淨零碳排永續觀念，透過情境學習、闖關解謎、遊戲互動等設計教案，帶領學生認識淨零碳排，啟發思考環境問題及發想作為。至今已推出共七場活動，累積超過五百名學子響應參與，透過教育的力量影響學子實踐愛護地球的行動。

展望未來，群創全體動員將SDGs融入企業文化及日常營運中，為減緩全球氣候變遷與溫室氣體減排共同努力，並持續關注國際生態及環境政策，於產官學界不斷挹注環保量能，攜手合作夥伴實現永續，為淨零永續社會打下深厚根基。