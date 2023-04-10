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電競監視器今年重回增長軌道 出貨量年增5%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

據TrendForce最新調查顯示，2022年電競監視器市場受高通膨衝擊，出貨量自2016年來首度面臨衰退，僅達1,980萬台，年減13%。TrendForce預估2023年電競監視器市場將恢復成長，出貨量約2,080萬台，年增5%，帶動成長因素主要有三，其一，部分品牌採用100Hz機種去取代原先75Hz類電競產品；其二，杭州亞運於2023年第三季舉辦，電競賽事也是比賽項目之一，將助益電競產品需求增加；其三，疫情過後隨著中國解封，網咖需求逐漸復甦。

從電競面板類型來看，TrendForce指出，2022年電競監視器仍以VA液晶產品市占率最高為51%，其次為IPS液晶產品，市占率為43.4%，TN液晶產品市占率僅約5%，值得注意的是，OLED電競產品在2022年開始嶄露頭角，市占率達到0.6%，而隨著OLED產品逐漸多元化，2023年市占率有望上升1.6%。此外，2023年IPS電競監視器市占率有機會與VA電競產品抗衡，主要是IPS產品市占率日益增加，加上多數IPS電競面板價格持續降低所致。

以電競產品刷新率而言，2022年以165~180Hz 的51.9%市占率為最高，其次是120-160Hz的32.5%，而200Hz以上產品市占率約為11.7%，而100Hz則僅3.9%。TrendForce預估，2023年市占率增加較為明顯的是165~180Hz及100Hz產品，其中，因165~180Hz 與120~160Hz產品價差不大，120~160Hz市占率會持續被165~180Hz侵蝕。

而100Hz則主要是取代75Hz類電競產品市場，因此市占率可能在2023年增加5.1個百分點，達到9.0%。此外，2023年除了電競監視器新開發100Hz產品外，也有部分品牌將100Hz產品應用在商務機種，甚至非電競的消費機種上。

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