家登首季營收14.38億元 創單季新高

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）今（10）日公布3月合併營收為6.98億元，創單月新高，月增高達63.5%、年增也達70.3%，反映先進製程庫存去化已告一段落，客戶恢復強勁拉貨。

家登累計第1季合併營收14.38億元，在傳統淡季中，續單季歷史新高，季增20.1%、年增40.5%。

家登表示，3月營收創單季新高，主因光罩、晶圓載具出貨量相當可觀，且加上前兩月營收皆淡季不淡，讓首季營收即表現亮麗，淡季超越旺季表現，2023年總體表現精彩可期。

家登強調，今年訂單能見度已至年底，家登對於擴線、擴產計畫馬不停蹄，於上月29日公布與Golden Dragon Global LTD.簽署投資意向書，是針對昆山川口塑膠工業有限公司及其轄下轉投資公司進行100%股權投資。

家登表示，與昆山川口的合作關係已久，過去協助家登光罩初階載具的代工項目，已培養穩定的製造能力與品質，是家登長期配合的大中華地區生產基地，此次意向書旨在整合雙方資源，進而滿足家登大中華地區與日俱增的訂單量、配合業務拓展規劃並取得重要生產基地，用以滿足當地客戶需求。未來家登在大中華具備穩定的出貨及倉儲基地，能最大幅度降低相關運輸風險，提高回應效率，家登全球的服務範疇又更上一層樓。

家登今年已經不再有投資汽車事業營收，第1季年增率卻能創下40%以上的成長幅度，顯示家登過去兩年專注半導體核心事業的營運策略，獲得了最佳反饋與映證。

家登除了半導體本業營運強勁成長，在航太事業也有斬獲，開始貢獻營收，預料明年可望成為另一營收成長動能。家登董事長邱銘乾稍早在歡慶25周年時表示，去年已履行承諾，每股純益只要達到5元，即在年終尾 牙送一部車給員工摸彩，去年家登獲利超過一個股本，尾牙送出二部汽車，期待今年能挑戰送出三倍汽車，再創獲利新高。