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法人預估臻鼎-KY Q2營收將是全年低點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臻鼎-KY（4958）3月營收月減8.3%、年減32.5%，低於市場預估，法人機構指出，第1季為臻鼎-KY淡季，美系智慧手機出貨量明顯下滑，加上NB和PC客戶持續庫存調整，整體營收下滑幅度大。第1季臻鼎營收季減40.3%、年減6.9%，預估每股稅後純益（EPS）約近0.9元。

分析師表示，展望臻鼎-KY今年營運，兩大部門行動通訊和電腦消費合計佔營收超過90%，皆受到全球景氣下滑且通膨居高不下的影響，客戶庫存調整預估會持續到第2季，加上美系智慧手機出貨量第2季是最低點，因此，第2季是全年的營收谷底，下半年拉貨的強度仍須視市場需求而定。

IC載板的部分，秦皇島BT載板廠Fab 2已順利於去年第3季開始量產，目標是2024年產能利用率達90%以上；深圳的ABF載板廠Fab 1目前正在裝機和送樣，預計今年第2季量產，已與客戶簽訂長約，預計明年第3季產能達到滿載。深圳的ABF載板廠Fab 2擴產計畫同樣按照時程規劃走，預計明年第4季量產。

車用的部分，隨著車用晶片短缺的狀況緩解，需求逐漸回溫；伺服器的部分，北美雲端服務供應商下修資本支出，加上景氣下滑影響企業對IT的投資力道，英特爾新平台亦延後量產，雖有以上種種不利因素，不過，根據研調機構的資料顯示，今年伺服器還是維持成長；因臻鼎-KY產品多元，能依照客戶需求，提供不同類型的PCB產品和解決方案，故臻鼎KY在車用和伺服器成長率預估將優於產業成長幅度。

臻鼎 營收

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