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家登3月營收創歷史新高 訂單能見度至年底

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

家登精密（3680）於今(10)日公布2023年3月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.98億元，與去年同期4.1億元成長約70%，營收再創歷史新高。

家登說明，顯示先進製程載具去化庫存已告一段落，客戶陸續恢復強力拉貨，家登光罩、晶圓載具本月出貨量都極為可觀，再加上前兩月營收皆淡季不淡，家登首季即開出亮眼營收，淡季超越旺季表現，2023年總體表現精彩可期。

有鑑於今年訂單能見度已至年底，家登表示，對於擴線、擴產計畫馬不停蹄，於上月29日公布與Golden Dragon Global LTD.簽署投資意向書，是針對昆山川口塑膠工業有限公司及其轄下轉投資公司進行100%股權投資。

家登說明，與昆山川口的合作關係已久，過去協助家登光罩初階載具的代工項目，已培養穩定的製造能力與品質，是家登長期配合的大中華地區生產基地，此次意向書旨在整合雙方資源，進而滿足家登大中華地區與日俱增的訂單量、配合業務拓展規劃並取得重要生產基地，用以滿足當地客戶需求。未來家登在大中華具備穩定的出貨及倉儲基地，能最大幅度降低相關運輸風險，提高回應效率，家登全球的服務範疇又更上一層樓。

家登提到，今年已經不再有投資汽車事業營收，第一季年增率卻能創下40%以上的成長幅度，顯示家登過去兩年專注半導體核心事業的營運策略，獲得了最佳反饋與映證。家登專注半導體本業後，表現持續走揚，其中除了航太事業在近期首度貢獻營收，取得長單在即，光罩載具的穩定成長也一直是家登向上走最可靠的基石，先進及成熟製程FOUP通過大客戶認證陸續為各廠採用，逐步擴張市占率，如今家登已經完成載具全產品線版圖，站穩載具市場領航者，2023以完美表現展開，後勢值得期待。

家登 營收

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