國際汽機車零配件、國際車用電子及國際智慧移動等三展覽4月12日開幕

2023年台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)、台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)及台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)三展首度同期辦理，將於4月12日至15日於南港展覽1館展出，共計830家參展商使用2,200個攤位，DigitalGO線上展則於4月10日至23日展出。

這屆展覽匯集國內車輛產業指標廠商，亦有來自美國、英國、加拿大、新加坡及以色列等16國國際企業參展。三展展出內容將完整呈現車輛零配件供應鏈和智慧移動產業生態系，打造汽機車軟硬體、售後服務及智慧移動解決方案的全方位展示和交流平台。

1.汽配展及車電展參展商：台灣摩擦材龍頭南晃、車燈大廠龍鋒、巨鎧、秀山及台灣柏釧、晨耀等改裝零配件大廠；車電展區則有打造MIH電動車生態系統的鴻海精密、胎壓偵測及先進駕駛輔助系統大廠為升電裝、車載資通訊廠商神達數位、智慧座艙及車載娛樂系統大廠凱銳、怡利。

2.智慧移動展參展商：

(1) 成運汽車將展出全國第一台電動城際巴士、和泰集團專案引進氫能電動車MIRAI、經濟部技術處(mTARC)展出智慧電動小巴；其他大廠如馳諾瓦、台達、士林電機、太平洋電線電纜、東元電機、健和興、格斯科技、德州儀器、鴻碩等將展示三電系統，以及公信電子、研華、技嘉等展示智慧座艙、車聯網技術。

(2) E-Mobility Global Demo Day：來自臺灣、美國、加拿大、法國、以色列、英國及越南7國12家獲勝新創於Future Star Pavilion展示並發表智慧移動創新解決方案。