郭董表態參選2024總統 陳建仁這麼說

鴻海（2317）創辦人郭台銘宣布將爭取國民黨提名參選2024總統，行政院長陳建仁今（9）日出席「高雄市政府與鴻海科技集團智慧城市簽署儀式」受訪表示，高雄要做為智慧城市示範城市，建構電動車的生態系、供應鏈、以及亞灣2.0帶動高雄轉型，鴻海董事長劉揚偉來見證這三大目標，這個比什麼都重要。

陳建仁今日出席「高雄市政府與鴻海科技集團智慧城市簽署儀式」，媒體詢問對於鴻海創辦人郭台銘宣布將爭取國民黨提名參選2024總統的看法，陳建仁作上述表示。

陳建仁表示，鴻海董事長劉揚偉昨日獲得交通大學榮譽博士之後，就來到了高雄市，主要是針對智慧城市的整體解決方案，建構一個最好的平台，他把它稱之為CITY的GPT，希望能夠以高雄為示範城市，將來這個智慧城市的各種數位化的應用，不管是在交通、醫療、治安、照顧各個層面，將是一個最佳智慧城市的起點，未來可以做整城輸出，所以今日我是來表示支持跟見證。

陳建仁並說，第二個原因是，高雄現在是台灣打造電動車生態系，最重要的一個基地，包括鴻海、 台泥（1101）在內，都在高雄建了電池的基地，鴻海在橋頭科學園區跟和發產業園區各有一個基地，也都即將在2024年到2025年之內可以量產。我相信關鍵的技術都會突破，會讓整個電動車的生態系、供應鏈在高雄落實。

他表示，第三就是，亞灣1.0現在已經有很好的成果，大廠已經有18家，創新產業也將近百家進駐，為帶動高雄的產業轉型，高雄市長陳其邁提出了亞灣2.0，現行政院審查中，希望預算、經費、人力都能夠多一點。

陳建仁說，目前很多的高科技公司、軟體公司，都宣布落腳高雄，希望能夠把高雄打造成南部的研發基地，同時也是新南向的基地。今天就是這三個目標，智慧城市、電動車的生態系，以及亞灣2.0，劉揚偉董事長是來見證的，這個比什麼都重要。