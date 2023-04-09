鴻海與高雄市簽署智慧城市投資意向書 共推CityGPT

鴻海科技集團今天上午與高雄市政府正式簽署智慧城市投資意向書，宣布將進駐亞灣區，設立南區總部及國際研訓中心，預計3年內投資250億元，創造2千個就業機會，打造高雄成為智慧城市，做為未來整城輸出到國際的典範。高雄市長陳其邁表示，投資意向書的簽署，將是高雄市府與鴻海集團在智慧城市解決方案上，整體合作的一個里程碑。

該場簽約儀式，行政院副院長鄭文燦及鴻海集團董事長劉揚偉均出席簽署儀式，多位業界重要合作夥伴也到場，隨後更體驗搭乘Model T電動巴士，見證高雄智慧城市及電動車系統產業啟動發展。

劉揚偉表示，他接觸過許多縣市，高雄市有港口和機場、腹地大，在發展智慧城市的積極度上，除了發展5G AIoT等相關建設，更是第一個在公車上採用鴻海Model T的城市，讓鴻海能放心將資源放在高雄。未來3年投資250億布局，除建立亞灣南區總部及國際研訓中心，也投入電池研發、電動巴士、智慧城市等發展，並將共同打造智慧城市平台City GPT，透過鴻海資訊整合能力，提供城市醫療、交通等任何城市治理相關資訊。

鴻海在高雄包括在橋頭科學園區進行電動巴士的試量產，以及各式服務應用平台的生產研發基地；此外，在亞灣區成立鴻海南部總部及國際研訓中心，作為全球佈局重要基地。和發產業園區今年2月電池量產已經動工。

陳其邁表示，市府幾年前就開始與鴻海集團洽談投資高雄的計畫，從電動巴士生產基地、今年2月電池生產在和發園區動工，希望打造高雄為電動車生態系基地；今天簽署智慧城市合作方案，進行智慧城市發展、智慧交通完整解決方案，高雄不僅是試驗基地，也是商業及服務模式試驗的基地，期待未來整城輸出，作為全球智慧城市完全解決方案的佈局。

陳其邁進一步表示，智慧城市牽涉政府交通、農業或醫療資料庫，鴻海發展電動車時蒐集城市的各種資料，都必須透過資料整合平台，更有效率解決食衣住行各面向問題，市府和鴻海都展現很高的企圖心，希望高雄未來電動車發展除了作為大南方整城輸出出口，也著眼於全球供應鏈重新布局，來做整體戰略性的考量跟合作。

鄭文燦表示，去年底陳其邁市長宣布亞灣2.0啟動，當時許多軟體大廠、電子五哥及金控都表達願進駐高雄亞灣，成立營運總部或研訓中心，與市府合作5GAIoT及智慧城市等計畫，希望數位轉型與靖陵轉型同時在高雄落實，行政院百分百支持。亞灣2.0場域有28.7公頃土地，未來活化也將納入台鐵高雄港站，擴大到30公頃。

鄭文燦也說，他坐了Model T電巴，剎車轉彎舒適度都很高，值得鼓勵；電動車發展的大挑戰，就是台灣市場規模小，鴻海投資電池、電機、電控等三電技術，發展初期以半導體、製造優勢，很快就領先，行政院未來不只在電動車研發、營運上補助，三電技術的零組件落地，也將加入產創範圍。高雄市與鴻海攜手建立智慧城市平台，以鴻海的系統整合與軟體開發能力，一定可以建立起很好的平台，整城輸出高雄模式，成為市民生活的有感服務，行政院將給予高雄最大支持。。