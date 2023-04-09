邀請OpenAI的CEO Sam Altman來台合作？郭台銘這樣說

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（9）日在臉書貼文表示，近年，科技戰提升了台灣的國際戰略地位，身為科技人，我清楚知道人工智能是台灣未來二十年科技和經濟發展的重中之重。日前我宣布爭取提名參選總統，就是為了要追求和平繁榮、以科技立足世界的台灣。

因此，他說，我四月初訪美時，特別與OpenAI的CEO Sam Altman一起共進晚餐，他百忙之中抽空開了一個多小時的車過來和我碰面，與我分享了他開創ChatGPT的感想，OpenAI這些年發展過程中，他也認為政府應有角色，並提供協助產業的建議。

他指出，Sam當時受哈佛大學醫學院邀請，為教授們即將推出的新書「The AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Beyond」撰寫序言，這是他與醫療結緣的開始。大家都知道，我長期投入醫療發展，就是希望能減少癌症帶走我們深愛家人的痛苦。

因此，郭台銘指出，我與Sam交換了很多醫療相關的想法，現在他的團隊正緊鑼密鼓的將AI結合醫療研究，預計這半年內就會正式發表醫療相關的版本，在癌症研究cancer research的版本中，它的判斷準確率非常的驚人，這將為醫療技術優化帶來革命性的突破，台灣本土產業必能受益，只要我們有與世界同步接軌的計劃。

郭台銘說，好的點子總是集思廣益碰撞出來的，晚餐中我向Sam提出邀請，歡迎他到台灣走走看看，屆時一定會有更具體可行的方案！