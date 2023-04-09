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百年港都轉型升級 鴻海攜手高雄市政府打造智慧城市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
鴻海集團集團今與高雄市政府簽署投資意向書，董事長劉揚偉（右二）、行政院副院長鄭文燦（右三）、高雄市長陳其邁（左二）共同出席。記者蔡容喬／攝影
鴻海集團集團今與高雄市政府簽署投資意向書，董事長劉揚偉（右二）、行政院副院長鄭文燦（右三）、高雄市長陳其邁（左二）共同出席。記者蔡容喬／攝影

鴻海科技集團今宣布，和高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案，鴻海將以系統整合商角色，憑藉智慧城市平台CityGPT為基礎，組織智慧城市大聯盟，支持所有方案商，加速建構城市數位化以及智慧化服務，並做到「整城輸出」，以帶動產業創新與促進政府治理效率提升。

鴻海表示，未來三年將陸續進駐亞灣七號倉庫、棧5、棧6、橋頭科學園區，設立南區總部以及國際研訓中心，作為南向基地，預計將投資新台幣250億元，在當地創造近2000個就業機會。

行政院副院長鄭文燦表示，總統蔡英文指示高雄亞灣是「大南方計畫」的重要一環，透過打造產業聚落、吸引高端先進技術，讓高雄成為南臺灣接軌國際的重要窗口。他指出，短短2年的時間亞灣已是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，鴻海進駐亞灣建立智慧城市研發基地，將為亞灣2.0發展注入龐大動能，加速推動高雄邁向先進智慧港都。

高雄市長陳其邁表示，市府攜手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，截至去年底已吸引國內外企業近154億元投資、創造超過327億元產值，目前也啟動「亞灣2.0」，打造企業集團旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶，並透過都市計畫調整、獎勵企業進駐等誘因，吸引更多企業進駐設立營運總部、研發或訓練中心，打造高雄成為新南向輸出基地。

鴻海董事長劉揚偉則說，鴻海具備近50年來在資通訊領域的系統整合能力，2019年提「3+3」策略，符合聯合國對智慧城市的技術定義，鴻海智慧城市平台CityGPT，可視為銜接數據資料供給端以及應用端的橋樑，以協助政府治理。

劉揚偉也說，CityGPT是以MODEL T、電動車作為移動物聯網的載具，去蒐集所有城市數據，再同步到智慧城市開放大平台和方案商共享，以App Store的概念，去串聯智慧交通、智慧觀光以及一系列的食衣住行等多項服務。

劉揚偉表示，高雄也會是鴻海電動巴士平台研發中心，鴻海在橋頭科學園區的電巴廠今年開始建廠，預計2025年量產，初期規劃年產量500輛；預計2028年將視情況擴產到1000輛，主要供應台灣市場，同時，圍繞在電動車的車用電池、電芯產業，鴻海也規劃在高雄建立電池產業鏈，和發產業園區主攻磷酸鐵鋰車用電池，預計2024年第三季量產1.2 GWh；橋頭科學園區預計2024年動工、2025年底可達3.0 GWh的量產規模。

鴻海 智慧城市

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