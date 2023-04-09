鴻海投資250億元 攜手高雄市政府打造智慧城市

鴻海（2317）今（9）日宣布，和高雄市政府簽署投資意向書，攜手規劃智慧城市完整解決方案，鴻海將以系統整合商角色，憑藉智慧城市平台CityGPT為基礎，組織智慧城市大聯盟，支持所有方案商，加速建構城市數位化以及智慧化服務，並做到「整城輸出」，以帶動產業創新與促進政府治理效率提升。

未來三年，鴻海也將陸續進駐亞灣七號倉庫、棧5、棧6、橋頭科學園區，設立南區總部以及國際研訓中心，作為南向基地，預計將投資250億元，在當地創造近2,000個就業機會！

本次簽署儀式，邀請到行政院副院長鄭文燦一同與會，在高雄市長陳其邁、鴻海科技集團董事長劉揚偉，以及包括中保集團、微軟、SAP、Cisco、遠傳電信、裕電俥電、高雄客運等多家合作夥伴一同見證下，雙方完成投資意向書簽署，期待以高雄為起點，讓台灣智慧城市產業生態系邁向國際市場。

劉揚偉表示，鴻海具備近50年來在資通訊領域的系統整合能力。2019年，劉揚偉董事長所提「3+3」策略，符合聯合國對智慧城市的技術定義，鴻海智慧城市平台CityGPT，可視為銜接數據資料供給端以及應用端的橋樑，以協助政府治理。

CityGPT是以MODEL T、電動車作為移動物聯網的載具，去蒐集所有城市數據，再同步到智慧城市開放大平台和方案商共享，以App Store的概念，去串聯智慧交通、智慧觀光以及一系列的食衣住行等多項服務。

未來鴻海將以系統整合商角色，來推進智慧城市的解決方案，平台將彙整多方數據庫，制定標化機制，以確保不同數據資料可兼容與移植性，並以可視化介面提高可用性，使得民眾從數據共享獲得利益，提升城市運作效率。

圍繞在智慧城市所投入的軟硬體建設，鴻海未來會在高雄持續投入軟體、電動車、電池和電芯產業。鴻海會將高雄打造成集團軟體研發基地，初期需要近200位軟體研發人才，逐步應用到電動車、智慧城市等相關領域。

高雄也會是鴻海電動巴士平台研發中心，鴻海在橋頭科學園區的電巴廠今年開始建廠，預計2025年量產，初期規劃年產量500輛；預計2028年將視情況擴產到1,000輛，主要供應台灣市場。

圍繞在電動車的車用電池、電芯產業，鴻海也規劃在高雄建立電池產業鏈，和發產業園區主攻磷酸鐵鋰車用電池，預計2024年第三季量產1.2 GWh；橋頭科學園區預計2024年動工、2025年底可達3.0 GWh的量產規模。