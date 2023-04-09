劉揚偉三特質 讓郭台銘放心交棒

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（8）日表示，鴻海董事長劉揚偉有三個人格特質，首先是有思想，用自己的方法教育老闆，第二是知人善任，第三是有business sense，「讓我受益非淺，感激不盡」，最後把棒子交給他。

陽明交通大學昨天頒授劉揚偉名譽博士學位，郭台銘致詞時表示，劉揚偉是一個有思想的人，他很會用人，並用他的方法教育老闆，讓他受益非淺，「我很感激劉揚偉，因為劉揚偉都是私底下跟我講，私底下教育你的老闆。」

郭台銘說，第二個特質是劉揚偉知人善任，很會選擇團隊，設立一個半導體設計部門，很快就交給他們來做，會選人也很會用人。

第三，劉揚偉很有business sense，知道什麼是未來，「我非常高興，找到劉揚偉做接班人，這樣我可以去做健康醫療產業，也許有機會未來還可以做政治改革」。

他說，當初選劉揚偉接班，因為經營能力勝過自己，「我是做OEM的，劉揚偉在電機電控都比我熟」，劉揚偉接手董事長後，第二年電動車就做出來，後來又成立MIH聯盟，目前有超過2,600多家會員，劉揚偉做事情非常快，日本人開發汽車要五年，台灣只要一年，因此陽明交大給他兩個名譽博士學位絕對是對的。

郭台銘說，他與劉揚偉相識超過30年，是亦師亦友的好兄弟，四年來，在新冠肺炎疫情肆虐下，劉揚偉一手要抓住現有產業成長，一手抓著3+3新產業成長，他非常高興選對接班人。很多中小企業，甚至大企業，最大問題都是接班人，甚至美國企業、國家領導人的接班都是很困難的。

劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

感謝劉揚偉接下鴻海董事長 郭台銘：企業、國家都會面臨接班人問題

劉揚偉獲頒陽交大名譽博士雙學位 郭台銘、魏哲家祝賀

郭台銘：選劉揚偉接班 是因「經營能力勝過我」

劉揚偉：鴻海庫存去化正常 第2季展望還要觀察

相關新聞

劉揚偉：鴻海串起全球電動車鏈

鴻海董事長劉揚偉昨（8）日表示，鴻海集團正全力發展電動車等新事業，要和全球夥伴攜手串起生態鏈，一起抓住這個百年難得的機遇...

鴻海晶片需求 魏哲家：別忘了找台積合作

台積電總裁魏哲家昨（8）日表示，鴻海董事長劉揚偉的三個理念，包括電動車、機器人與數位健康，因為都要用到半導體、高速運算晶...

劉揚偉三特質 讓郭台銘放心交棒

鴻海創辦人郭台銘昨（8）日表示，鴻海董事長劉揚偉有三個人格特質，首先是有思想，用自己的方法教育老闆，第二是知人善任，第三...

貿協邀半導體及國防產業與美眾議院外交委員會交流

美國眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)率7名跨黨派眾議員訪台，4月7日透過外貿協會安排，邀請國內...

劉揚偉獲頒陽明交大名譽博士 盼鴻海串起全球生態鏈

鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海集團正全力奔向電動車新世代，要和全球夥伴攜手串起生態鏈，一起抓住這個百年難得的機遇，推動智...

劉揚偉：鴻海庫存去化正常 第2季展望還要觀察

針對第2季展望，鴻海（2317）業績預估將年減與季減？鴻海董事長劉揚偉今（8）日表示，我們一直對我們講的話，要說到做到，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦