劉揚偉三特質 讓郭台銘放心交棒

鴻海創辦人郭台銘昨（8）日表示，鴻海董事長劉揚偉有三個人格特質，首先是有思想，用自己的方法教育老闆，第二是知人善任，第三是有business sense，「讓我受益非淺，感激不盡」，最後把棒子交給他。

陽明交通大學昨天頒授劉揚偉名譽博士學位，郭台銘致詞時表示，劉揚偉是一個有思想的人，他很會用人，並用他的方法教育老闆，讓他受益非淺，「我很感激劉揚偉，因為劉揚偉都是私底下跟我講，私底下教育你的老闆。」

郭台銘說，第二個特質是劉揚偉知人善任，很會選擇團隊，設立一個半導體設計部門，很快就交給他們來做，會選人也很會用人。

第三，劉揚偉很有business sense，知道什麼是未來，「我非常高興，找到劉揚偉做接班人，這樣我可以去做健康醫療產業，也許有機會未來還可以做政治改革」。

他說，當初選劉揚偉接班，因為經營能力勝過自己，「我是做OEM的，劉揚偉在電機電控都比我熟」，劉揚偉接手董事長後，第二年電動車就做出來，後來又成立MIH聯盟，目前有超過2,600多家會員，劉揚偉做事情非常快，日本人開發汽車要五年，台灣只要一年，因此陽明交大給他兩個名譽博士學位絕對是對的。

郭台銘說，他與劉揚偉相識超過30年，是亦師亦友的好兄弟，四年來，在新冠肺炎疫情肆虐下，劉揚偉一手要抓住現有產業成長，一手抓著3+3新產業成長，他非常高興選對接班人。很多中小企業，甚至大企業，最大問題都是接班人，甚至美國企業、國家領導人的接班都是很困難的。