鴻海晶片需求 魏哲家：別忘了找台積合作

台積電總裁魏哲家昨（8）日表示，鴻海董事長劉揚偉的三個理念，包括電動車、機器人與數位健康，因為都要用到半導體、高速運算晶片，「這些都是台積電與鴻海可以合作的領域，請不要忘記台積電」。

魏哲家昨天在出席陽明交通大學頒授劉揚偉名譽博士學位典禮致詞時，做出以上表示。

魏哲家說，他佩服劉揚偉的不是只有創業精神，劉揚偉從2007年加入鴻海，在鴻海創辦人郭台銘底下能活得這麼久，還活得很滋潤，2019年還當上鴻海董事長。

他說，能被郭台銘看上的，一定是能力夠強，也夠熱情，還能接受郭董的教導，早上6點要上班，還要爬山，能從郭台銘手中接下董事長，已經證明是傑出人士。

魏哲家說，很多人到美國求學，去拿學位，這很容易，這些人膽量不夠，志氣不高，多數人都是規規矩矩上班，但劉揚偉不一樣，他在美國創業起來，這是少見的，而且樂此不疲，創業的第一家公司被郭台銘買去，還再來創業一次，開第二家公司。

魏哲家指出，劉揚偉推出的三個理念，尤其是電動車，機器人等，都需要高速運算，是可以合作的地方，而且在新冠肺炎疫情下，劉揚偉可以帶領公司業績屢創新高，蒸蒸日上，郭台銘應該也很滿意。

當魏哲家說到，同時與「快要有總統資格的人坐在一起」時，魏哲家將眼光看向郭台銘，更引起參與活動來賓笑聲不斷。

他說，拿名譽博士不用上課寫論文好像很簡單，但其實不容易，因為「博士數量多、名譽博士少」，且名譽博士多是老闆，「含金量高」。

他強調，昨天出席活動主要原因之一，是不希望鴻海跟台積電爭交大畢業生和博士生，他說，「我們缺得很」。