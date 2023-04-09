劉揚偉：鴻海串起全球電動車鏈

鴻海董事長劉揚偉昨（8）日表示，鴻海集團正全力發展電動車等新事業，要和全球夥伴攜手串起生態鏈，一起抓住這個百年難得的機遇，推動智慧交通產業的發展。

他同時正規劃5月前往美國，強化與美國客戶、企業合作。

陽明交通大學昨日頒發理學院及管理學院兩個名譽博士學位給劉揚偉，鴻海創辦人郭台銘、台積電總裁魏哲家、聯電榮譽副董事長宣明智、新竹市長高虹安等均出席頒授典禮。

劉揚偉致詞時以自身人生經驗分享「從抄到超：從模仿到超越」、「科學方法做事」、「解決問題的能力」、「不要怕窮」、「越是勤奮，運氣就越好」，以及「飲水思源、心懷感恩」等主題。

劉揚偉畢業於交大電子物理系67級，他說，出社會後的經歷，無論是就業還是創業，都有很多轉折。他提到2007年他加入鴻海集團，從執掌電腦主機板事業、到成立半導體事業群，親身參與鴻海重要歷史時刻，也了解集團未來發展契機。

他說，他在2019年接下鴻海董事長一職，開始為鴻海集團規劃F3.0轉型升級計畫，F1.0就是現況優化，F2.0是數位轉型，F3.0就是轉型升級。鴻海是做系統組裝的，都是3%毛利，做到模組可以有10%毛利率，零組件是20%以上，他希望鴻海提升到F3.0的層次，可以創造更多價值，並從勞力密集，轉到技術密集，再到資本密集。

他說，他成立鴻海研究院，旗下五個研究所，兩年多來，做得相當不錯，對集團幫助、尤其是資通安全，做了大幅度改變。另外，他籌組MIH聯盟，台灣人在PC與手機時代貢獻巨大，但是台灣人沒有賺到那麼多錢，因為台灣人沒定下標準，因此成立MIH，由台灣人主導。

另外，他也訂下營運本地化（BOL）的策略，讓鴻海與當地政府一起打造產業鏈。印度就非常歡迎我們，印尼與泰國也是。

劉揚偉期許，鴻海不只能作為台灣未來企業的標竿，更要當領頭羊，引領台灣科技產業在國際舞台上發光發熱，除了資通訊產業外，讓台灣成為全球電動車、數位健康、機器人、半導體、量子等高科技產業最信賴與可靠的夥伴。