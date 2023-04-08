郭台銘：劉揚偉三大特質 讓他交棒鴻海董事長一職

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（8）日表示，鴻海董事長劉揚偉有三個人格特質，首先是有思想，用自己的方法教育老闆，第二是知人善任，第三是有business sense，這讓我受益非淺，感激不盡，最後把棒子交給他。

陽明交通大學今天頒授劉揚偉名譽博士學位，包括郭台銘、台積電總裁魏哲家、聯電榮譽副董事長宣明智、新竹市長高虹安等人均出席與會。

郭台銘在致詞時表示，劉揚偉是一個有思想的人，他很會用人，並用他的方法教育老闆，讓我受益非淺，感激不盡，並把位子傳給他，魏哲家應該要跟劉揚偉多學一點，可以讓我放心交出，我（郭台銘）很感激劉揚偉，因為劉揚偉都是私底下跟我講，私底下教育你的老闆。

郭台銘說，第二個特質是劉揚偉知人善任，劉揚偉很會選擇團隊，劉揚偉設立一個半導體設計部門，很快就交給他們來做，會選人也很會用人。

第三，郭台銘說，劉揚偉很有business sense，知道什麼是未來，我非常高興，找到劉揚偉做接班人，這樣我可以去做健康醫療產業，也許有機會未來還可以做政治改革。