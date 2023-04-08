劉揚偉談「從抄到超」：鴻海從勞力密集轉型為腦力密集

鴻海科技集團董事長劉揚偉今日獲得國立陽明交通大學頒發理學名譽博士及管理學名譽博士雙學位。

劉揚偉致詞時，首先感謝過去交通大學對他的培養，讓他在科學跟待人處事上有了一個基礎、正確的態度。同時他也提到鴻海創辦人郭台銘，感恩他是生命的貴人，除了買下當初他創立的公司、照顧家人，也感謝郭台銘邀請他加入鴻海、並將領導的重責大任交付予他。

劉揚偉隨後以「畢業後的旅程：從就業，創業到集團企業」為題演講，分享了在美創業、從美回台，以及為何加入鴻海的契機及人生歷程。

他也以自身人生經驗分享「從抄到超：從模仿到超越」、「科學方法做事」、「解決問題的能力」、「不要怕窮」、「越是勤奮，運氣就越好」，以及「飲水思源、心懷感恩」等主題，勉勵年輕人，並鼓勵現場與會貴賓朋友，大家一起多思考如何做對社會有貢獻的事情。

針對鴻海的經營，劉揚偉除分享鴻海從F1.0現況優化，到F2.0數位轉型，至F3.0轉型升級的過程，也說明透過籌組鴻海研究院，專注未來3至7年的前瞻技術，幫助鴻海從勞力密集轉型升級至腦力密集的全球企業。

劉揚偉說，他致力推動標準化平台，成立MIH，邀請企業夥伴加入，以標準化、模組化、平台化降低開發成本與時間，目前MIH已有2619家企業夥伴加入。