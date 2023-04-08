郭台銘：選劉揚偉接班，是因「經營能力勝過我」

國立陽明交通大學今頒發理學名譽博士及管理學名譽博士雙學位予鴻海科技集團董事長劉揚偉，表彰其對企業經營及科技產業的重要貢獻，現場貴賓雲集，多位鴻海集團高階主管齊聚祝賀，其中鴻海創辦人郭台銘、台積電總裁魏哲家、新竹市長高虹安也特地到場恭賀並上台致詞。

鴻海集團創辦人郭台銘表示，其和劉揚偉相識30年，深知他具創業人的性格，共事期間，也培養了亦師亦友的情感。

郭台銘透露，選擇劉揚偉作為鴻海的接班人，是因為其具有「經營能力勝過我」、「知人善任、選人用人」、「具有遠見」三個重要特質。事實證明，鴻海的現況及未來的布局，皆證明他選對了接班人，今日獲頒陽明交大的雙博士學位，實至名歸。

名譽博士頒授典禮由國立陽明交通大學校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式。

林奇宏表示，劉揚偉畢業於本校電子物理系，同時擁有美國南加州大學電子工程與電腦科學碩士學位，早年在美國多次創業成功，2019年起擔任鴻海科技集團董事長，集團現為全台營收第一大企業、全球最大電子代工製造服務商，近年更躍升為帶領電動車產業發展的要角。

林奇宏說，劉揚偉具備成功創業家與卓越領導者的特質與能力，擔任鴻海董事長期間，善用集團過去積累的頂尖製造技術與高效供應鏈管理能力，結合各式創新技術，建構「以人為本」的轉型核心價值，打造明確發展路徑。劉揚偉認為企業在追求獲利極大化的同時，也必須兼顧環境保護、社會責任與公司治理，才能達到企業永續經營的目標，提出「永續經營 = EPS + ESG」的理念，高度重視鴻海在ESG的投入。

劉揚偉與陽明交大淵源深厚，電子物理系畢業後不忘感念母校，熱心參與發展計畫及校園活動，多年來持續挹注資源，協助母校培育尖端科技人才，同時也與母校共同成立「鴻海-陽明交大聯合研究中心」，聚焦於第三類半導體之研究，在人工智慧、5G新世代通訊、資安、量子電腦亦皆有合作計畫，推動創新技術相關研究與發展。