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劉揚偉：鴻海庫存去化正常 第2季展望還要觀察

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（左三）今天獲頒發陽明交大榮譽博士學位。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（左三）今天獲頒發陽明交大榮譽博士學位。記者蕭君暉／攝影

針對第2季展望，鴻海（2317）業績預估將年減與季減？鴻海董事長劉揚偉今（8）日表示，我們一直對我們講的話，要說到做到，只要看到有一點可能，就會比較保守，至於是不是真的這麼差呢？不曉得。他說，這是我們的責任，我們想要塑造的文化，也就是，只能做的比講的要好，不能做的比講得差。對於消費智能產品是否比較slow？他說，目前還比較早，還不能下定論。

至於市場傳出，大客戶手機面板有下修？劉揚偉說，不評論單一客戶單一產品。至於何時去美國視察，他說，大概是5月，還在計畫中。

針對目前產業庫存狀況？劉揚偉說，最近看到報導，說鴻海去年12月底庫存偏高，當然偏高，因為疫情發生是從10月8日到12月底左右，當然偏高，也影響到今年1月，目前去化庫存都很正常，不用擔心。

陽明交大今天頒發榮譽博士學位給鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影
陽明交大今天頒發榮譽博士學位給鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影

鴻海 劉揚偉 疫情

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