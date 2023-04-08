劉揚偉：鴻海庫存去化正常 第2季展望還要觀察

針對第2季展望，鴻海（2317）業績預估將年減與季減？鴻海董事長劉揚偉今（8）日表示，我們一直對我們講的話，要說到做到，只要看到有一點可能，就會比較保守，至於是不是真的這麼差呢？不曉得。他說，這是我們的責任，我們想要塑造的文化，也就是，只能做的比講的要好，不能做的比講得差。對於消費智能產品是否比較slow？他說，目前還比較早，還不能下定論。

至於市場傳出，大客戶手機面板有下修？劉揚偉說，不評論單一客戶單一產品。至於何時去美國視察，他說，大概是5月，還在計畫中。