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安碁資訊樂觀看今年營運 下半年有意在泰國成立分公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安碁資訊總經理吳乙南。記者吳凱中／攝影
安碁資訊總經理吳乙南。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）集團旗下資安廠安碁資訊（6690）今（7）日舉行法說會，展望後市，安碁資訊總經理吳乙南指出，今年包含資安維運及檢測等主要業務皆會成長，對全年營運樂觀看待，此外，海外市場布局傳出新進度，安碁資訊下半年有意在泰國直接成立分公司卡位商機。

營收比重來看，資安維運及營運不中斷占安碁資訊營收比重皆為30-35%，檢測服務約20-25%，剩下則為其他業務。安碁資訊預期，今年主要業務仍會持續增長。

在新動能方面，安碁資訊近年成立培育資安人才的「安碁學苑」，去年營收已逼近千萬，今年預計將擴大實體課程與企業包班的開課規模，安碁資訊看好今年相關業務營收將有雙位數增長。

目前安碁資訊在資安委外監控領域，公部門市占率超過六成，金融產業將近五成，兩者也是安碁資訊業績主要來源，近年安碁資訊逐步擴大製造業貢獻，並持續擴增在中、南部區域的業務銷售，此外，公司也規劃擴大代理業務。

在海外布局方面，吳乙南表示，今年泰國市場策略重新整理，原先在該國與當地夥伴合作，但現在公司考慮直接切入市場，不排除在當地招募員工，直接成立分公司；至於印尼市場仍在與當地夥伴洽談合作中。

資安 營收

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