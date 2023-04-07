新普3月營收月增8.44% AES-KY雙衰退
電池模組龍頭新普（6121）今（7）日公布今年3月營收月增8.44%，旗下AES-KY（6781）則碰上自行車產業逆風，上個月營收呈現雙衰退，月減0.94%、年減22.82%。
新普公布今年3月營收69.02億元，月增8.44%、但年減15.35%；累計新普今年首季營收193億元，年減13.98%。
根據研調機構TrendForce最新報告顯示，今年第2季在筆電整機及零組件庫存壓力將會緩解的預期下，通路回補需求可望逐月增強，同步帶動本季筆電出貨量季增11%、重回季增長軌道。
受惠於此，法人預估，由於工作天數回升及品牌廠庫存清理告尾聲，新普今年營運將呈現逐季成長態勢。
此外，由於新普手握美系大客戶，隨著該客戶第3季推出年度新機，新普智慧手機應用業績也將跟著走高。
在AES方面，今年3月營收達10.13億元，月減0.94%、年減22.82%；累計AES（6781）今年首季營收達29.21億元、年減18.99%。
隨著歐洲景氣在去年急凍，AES主力應用兩輪電動車需求也大不如前，該公司去年第4季開始單月業績已呈現下滑態勢，儘管資料中心備援電池（BBU）業務相對穩健，但因占營收比重不大，對整體業績挹注有限。
展望後市，AES今年追求獲利增長，稅後純益可望續創新高，估下半年業績將優於上半年，全年營運呈現逐季成長態勢。
AES表示，資料中心備援電池系統今年展望相對樂觀，預期將持續成長，至於電動自行車業務受到總體經濟不佳影響，期盼隨著下半年消費信心回升，帶動整體市場需求回穩。
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