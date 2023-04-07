緯創3月營收近千億、月增53% 拚成長曲線續揚

代工大廠緯創（3231）財報出爐，團隊於今（7）日公告3月營收月增達53.01%，其單月營收達到949.66億元，年增率較去年同期成長0.11%，累計2023Q1營收表現達2120億元，雖然金額較去年同期季減19.66%、年減約6.3%，但首季表現還是有破千億關卡。

緯創透露，團隊首季筆電累計出貨總數已達390萬台，且較去年同期（560萬台）成績而言，呈小幅30.35%衰退；對此，緯創指出，旗下庫存水位皆有調控得宜，則團隊第2季筆電、桌機的表現，則有望繼續維持成長曲線，且漲幅預估將達季對季雙位數成長、顯示器相對持平。

據緯創提供之公開資料數字顯示，緯創旗下的筆電營業額，約占整體表現的34%、桌機則占5%、顯示器則占8%，最後非PC產品整整占了53%；團隊認為，今年桌機有機會成長，另一方面筆電的出貨狀況則不太樂觀，雖然已較去年有所起色，但內部認為全年出貨表現，仍將較去年同期持平，或者出現微微衰退。

此外，緯創集團旗下雲端伺服器大廠緯穎（6669）也於今（7）日公布今年3月營收表現，累計單月營收達348億1403萬元，月增率為51.4%、年增率43.38%；而緯穎於2022年起正式開始出貨AI伺服器，且關鍵散熱技術方面，其未來訂單中，與AI相關的部分更達到50%左右，訂單表現有望逐月增強，後市表現相當樂觀。