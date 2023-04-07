美系外資估台積電Q2營收季減擴大 明年資本支出減少

台積電（2330）預計4月20日召開法說會，市場關注營運情況及對市場的展望，美系外資最新報告則是看淡台積電第2季表現，單季營收減少幅度將由原預估的4%擴大至5~9%，且預估今年營收約與去年相當，明年包括5奈米、7奈米恐出現供過於求，資本支出則恐將下滑至300億美元或之下。

台積電3月營收尚未公告，法說會預計在4月20日召開，將公布首季營運結果及對第2季的營收、毛利率等的預估值，還有市場關注的市況，半導體產業展望等，美系外資在台積電法說前出具最新報告，直言台積電不會出現V型反轉復甦的情況。

美系外資認為，由於智慧手機和雲端需求惡化，將影響台積電今年的營收表現，預估今年恐約與去年營收2.26兆元相當，資本支出則是落在低標，且預估明年5奈米、7奈米恐將供過於求，資本支出也恐跌破300億美元。

美系外資同時預估台積電第2季營收季減幅度較未的預估來的大，由原預估季減4%擴大至季減5~9%，全年營收表現不如先前樂觀，預估約與去年相當。

資本支出部分，美系外資表示，由於包括3奈米、4奈米、7奈米都有訂單取消或遞延的情況，預估今年資本支出將落在320~360億美元的低標；明年資本支出恐將下滑至300億美元或以下。

美系外資強調，台積電2奈米、議價能力仍具有優勢，預估今年價格可順利調漲6%，明年報價持穩，重申加碼評等，目標價700元。

台股今（7）日收15,836.5點，上漲25.73點，台積電則是開高走低，早盤以535元開出，上漲3元，盤中翻黑一度下滑至529元，終場收在531元，上漲1元，漲幅0.18%。