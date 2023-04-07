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日本擴大出口管制 業界：台廠持續受惠去中化效應

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

日本官方先前預告將擴大出口管制23種先進晶片製造技術，讓日企更難以將這類設備出貨到中國大陸。對於該議題，台廠分別指出，對岸半導體布局已轉向成熟製程，不過預期日本測試機台大廠愛德萬等相關設備將因申請出口許可出貨會有調整，但對台廠而言中高階測試仍有望持續受惠去中化效應，若後續更多海內外半導體關鍵零組件能有政策支持來台或在台投資生產也更有利產業生態。

依據日本官方資訊，擴大出口管制包含用於晶圓製造、晶圓清洗、沉積、回火、微影、蝕刻和測試等設備出貨時須先取得許可。

就設備端，業界分析，日本設備出口預料在申請審核過程會有調整無法在大陸當地使用，也將使相關測試服務進一步外移，同時由於相關機台只能在台灣使用測試、OSAT封測與高階測試介面廠商都有機會受惠訂單轉移效應。

材料端方面，業界說，可確定先進材料銷量的成長性將會間接受到此禁令影響，但相對的成熟製程的材料銷量則會增加，對岸在高階製程受阻後會轉而加大布局傳統製程。

業界也指出，美國為了限制中國大陸在先進晶片的製造能力，已多管齊下並拉攏荷蘭日本等設備商一起圍堵，目前看來應無解，除非大陸能研發屬於自己的系統，不過這談何容易，而且當其他國家已從5G演化到6G，對岸還被困在5G要追上美台日聯盟會愈來愈困難。

日本 半導體

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