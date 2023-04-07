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亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟年會 八家科技新創展示5G、AIoT創新應用

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導

為協助產業了解新一代人工智慧物聯網（AIoT）技術與應用趨勢，亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟將於4月14日（周五）舉辦「2023物聯網產業大聯盟年會暨展示交流」，將邀請國發會主委龔明鑫、大聯盟榮譽會長施振榮開場致詞，從政策面與廠商面分享物聯網產業商機；並邀請工研院資深副總暨協理蘇孟宗以物聯網產業趨勢為主題，報告最新物聯網技術進展，以及新型態AI技術對不同產業影響與轉變。

由於5G通訊全面普及，再加上5G商業模式以垂直場域應用為主，搭配上5G企業專網（5G專頻專網）申請已經開放，年會同步邀請華電聯網楊純福協理，從5G智慧應用角度，報告各類5G垂直應用案例與可見效益，讓與會者更加了解5G通訊在產業實際上的優勢。

為協助與會業者與新創團隊進行交流，並了解更多AIoT創新跨域應用，年會現場同步邀請包含鎮鑫、協聯、麥威、智慧貼紙、樂達創意、互宇向量、賦智行雲、台連得共八家新創廠商，現場展示包括多功能無人水下載具系統整合應用、智慧工廠AI軟體系統整合方案、無人機遠距檢測、智慧機台數據分析、免程式設計AI應用開發平台、單軸光纖陀螺儀、多模態AIoT應用人工智慧演化平台、碳化矽第三類半導體晶片快速薄化等創新技術。

5G 物聯網 大聯盟

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