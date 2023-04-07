工研院成立研創資本 攜手四大上市公司助新創團隊圓夢

工研院於昨（6）日宣布，由子公司創新技術移轉公司攜手長興材料公司、巨大集團、和大工業及新光合成纖維等台灣指標性企業，共同成立以投資工研院新創團隊為主的「研創資本公司」，透過早期資金投入，協助工研院技術團隊加速創新創業，縮短技術研發、產品製造到打入市場的過程，孵育潛力小金雞，力促台灣新創產業快速跨入新興領域，擴大市場優勢與事業版圖。

工研院院長劉文雄表示，我國政府各部會都在加大對新創投資的支持，因為新創企業是創造就業機會和推動經濟發展的重要力量。由工研院孕育出的研創資本公司6日正式成立，未來將鏈結國內企業集團資源和工研院的研發創新技術，通過多元化的投資策略和跨領域技術結合，共同推動台灣新創企業發展。相信有了大家的支持和參與，研創資本公司一定能發揮更大的作用，為國家的經濟發展和社會進步做出更多的貢獻。

研創資本公司董事長劉佳明表示，根據全球新創生態系報告（Global Startup Ecosystem Report），從2018年開始，台灣已名列全球前100個新興創業生態系名單，但資本、市場等資源仍有所受限。為擴大台灣新創生態系成長動能，研創資本公司推動早期資金計畫，匯集國內企業集團的力量，以共同創業之精神，早期投資工研院具潛力之新創團隊。在新創培育過程中，同步投入企業資源，影響與捏塑新創團隊來符合企業未來需求，並協助新創團隊取得產品及市場驗證的先機，成就共同創業利益最大化之良善循環。

研創資本公司具有三大特點，第一，低風險高廣度，透過合資經營、多面向選案，提供企業在低風險與高廣度之投資思維下，選擇並投資有潛力之新創團隊。第二，優質投資案源，鏈結工研院跨領域科技人才庫，搭配營運完善之加速團隊，為企業整備優質新創種子。第三，市場導向之新創培育，企業可依跨域創新或垂直整合之未來成長策略，協助新創團隊擬定發展方向，雙方互相協作，讓企業縮短跨入新領域學習曲線以及加速內部整合應用，以快速回應外部市場需求，持續提升台灣產業全球競爭的實力。