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創意3月營收21.9億元、月減2.4% 符合法人預期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）3月營收21.9億元，月減2.4%，其中，ASIC營收18.9億元，月增25.8%，NRE 營收2.55億元，月減65%。法人機構表示，上半年創意營收比較淡，但受惠部分客戶量產動能延續，累計第1季營收65.2億元，季減19.2%、年增44.6%，符合原預期。

分析師表示，創意主要是提供SoC設計代工服務為主，雖有自有IP，但非公司的營運重點，公司重著在NRE和Turnkey，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定。創意2023年主要成長動能為Networking、SSD。

創意2022年新增NRE開案明顯增加，其中，50%以上是AI及HPC相關應用，採用台積電N7及N5等先進晶圓製程，及CoWoS等先進封裝技術，將挹注2023年成長動能；市場預估創意今年每股稅後純益約32.3元。

營收

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