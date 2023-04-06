含淚「走出去」 台積電成立海外營運辦公室意味著什麽？

如果問業內人士，台積電是一家國際化公司嗎？或許有半數的人會懵圈：難道不是嗎？作為全球代工巨頭，在頻頻傳出台積電在美國、日本、歐洲、新加坡建廠擴產之際，台積電作為代工巨頭已是國際化公司的印象看似更加牢不可破了。

「但台積電還不算是一家國際級的公司，什麽叫國際級的公司？至少要有能力在公司裡面50%以上的員工是全世界各地不同地區的員工」，一位業內人士曾這樣給出國際化公司的硬性指標。

不論這一指標是否合理，在地緣衝突和自身發展的權衡下，台積電的海外擴張之路近幾年被按下了加速鍵。而在復雜的地緣局勢影響之下，台積電的擴張也遭遇了諸多有形無形的挑戰。為以變制變，近日台積電宣稱為支持公司全球化擴張以及加速海外業務的高效運作，將增設海外營運辦公室（COO），主要負責監督管理台積電於美國亞利桑那州和日本熊本縣在建的晶圓廠。

為何是美國和日本廠？

首次成立就將COO目標鎖定於美國和日本廠，顯然台積電有更深層的考量。

台積電位於美國亞利桑那州的工廠最初計劃投資120億美元，2024年投產5nm工藝。不過在美國的高壓政策之下，台積電不得不在去年宣稱投資將增加到400億美元，工廠增加到兩座，亞利桑那廠的工藝升級到4nm，另一座則將在2026年直接投產3nm。

巨額投資+先進工藝，這一標杆意義也意味著台積電亞利桑那州兩座工廠面臨「只許成功、不能失敗」的重壓，否則對美國和台積電來說都是難以承受之重。

相對來說，台積電在日本熊本縣的晶圓廠沒有那麽「激進」，將使用12-28nm工藝，預計將於今年9月完工，2024年底投產。而且，最近台積電還計劃在日本熊本縣西南部建設其第二家晶片製造廠，預計總投資將超過1萬億日元（約514億元人民幣）。

可以看到，美國和日本建廠分別代表了台積電在先進製程和成熟製程海外擴張的「主力」，COO進行統籌運營與管理也在情理之中。集微諮詢認為，從明年開始台積電的海外工廠逐漸開始量產，成立海外運營辦公室應該是為了方便管理海外的代工業務。

半導體行業專家也表示，台積電海外建廠涉及諸多復雜的流程，建廠過程先期要談條件，落實後要提供人力、產業鏈支持，因而設立一個新的辦公室來全權處理，這是明智的選擇。

而從多重維度來看，COO運營美國晶圓廠面臨的壓力尤甚。上述行業專家分析，亞利桑那州除了土地便宜之外，其他硬件條件並不完備。最近就傳出當地水情嚴峻，台積電恐面臨缺水挑戰的新聞。此外，先前動員來此的員工也在社交媒體上大倒苦水，不僅承諾的綠卡難以兌現，美國當地員工更難以接受加班文化，人事管理成本將飆升。而且台積電在巨額投資之外，申請美國補助卻面臨「難以接受」的苛刻條件。整體來看，儘管設立海外辦公室有利於提升管理和運營效率，但台積電面臨的挑戰除上述環節之外，還有來自供應鏈遷移帶來的高昂成本、美國客戶訂單後續走低等諸多壓力。

三大戰將出馬

在全球半導體強國力促製造業回流以及搆建安全供應鏈的大潮之下，台積電、英特爾、三星等都成為各國眼中的金主，紛紛在加大投資海外建廠力度。為持續穩固代工龍頭地位，台積電的海外擴張亦是箭在弦上，不得不發。

此次台積電開設海外運營辦公室，不僅組織了配備齊全的核心管理團隊，還選拔多位高層共同領導，足以見其對美國和日本廠業務的重視程度。

集微諮詢指出，擴產遇到的問題主要是人力成本、監管問題以及在整體市場較差的環境中怎麽拿到更多的訂單，海外營運辦公室將主要加強公司對海外業務的運營監管，以提升整體效率。

重任在肩，台積電也集結了三大戰將來共同管理。

這一辦公室由由營運組織資深副總秦永沛、業務開發組織資深副總張曉強以及負責亞利桑那相關業務之企業策略辦公室資深副總Rick Cassidy共同領導，這三大高管有著多年運營和管理台積電晶圓廠的豐厚經驗。據悉，Rick Cassidy曾擔任台積電亞利桑那州晶圓廠CEO，現已被任命為該廠的董事長。

台積電相關人士稱，該辦公室的核心管理團隊涵蓋領域廣泛，包括運營、業務規劃、材料管理、信息技術、財務和法律事務以及人力資源部門，管理團隊的多樣化將有助於加快台積電海外組織的整合。

從長遠來看，在美國和日本先行設立COO進行全面管理，將有助於台積電後續在新加坡等地建廠吸取更多的經驗，進一步提升海外運營效率。

強化代工龍頭地位

儘管從地緣因素來說，台積電在海外擴張有些逼不得已，但對於台積電的國際化之路，或許是一個晚來不如早來的全面洗禮過程。

有分析稱，台積電前往美國及日本等地投資設廠後，可能成本會大幅增加，但對台積電營運或是利大於弊：台積電憑借小規模分散風險與全球化，可以化解客戶以分散風險理由轉單的危機，從而專心致力確保技術領先地位，從這一角度來看這種代價是值得的。

而且，就算是台積電創始人張忠謀做出悲觀的判斷：晶片的全球化已死，自由貿易已面臨危險，同時，晶片製造成本上升會導致晶片普及停滯或放緩，新的賽局即將開始。但在這一供應鏈全面重塑的大變局之下，台積電相對仍進退有序，每一步都還沒有偏離自己的設定路線上。

Counterpoint Research前段時間發佈研究數據顯示，2022年台積電繼續主導全球半導體代工市場，市場份額從第一季度的54%增長到第四季度的60%，而其主要競爭對手的市場份額持平或下降。儘管台積電2023年上半年的業務也將受到庫存調整周期的負面影響，但Counterpoint預計其仍不會放緩在先進製程或海外設施的擴張。

在時代的洪流之下，台積電也不得不被動或主動走上激進的國際化之路。「台積電目前離國際化的公司可能就差那麽一點點。當台積電在美國、日本設廠時能夠吸引當地最優秀的幾千個人才的時候，台積電就會變成一家國際級的公司。或許在急流勇進之中，成為一家國際級的公司其實指日可待了」，上述行業專家依舊看好台積電的未來。