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鴻海旗下鴻騰精密 砸4億美元擴張越南、印度產能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（6088-HK）宣佈擴大其全球服務計畫，公告以4億美元（新台幣約122.08億元）注資其全資新加坡全資子公司Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.，擴張印度越南製造基地，以回應近期電子製造業多元化全球製造基地的趨勢。市場盛傳，在印度部分，鴻騰精密本次擴張產能主要是因應拿下蘋果AirPods訂單。

鴻騰說明海外擴張的計畫，主要係優先考慮其核心客戶的需求、以及發展3+3策略「電動車、聲學以及5GAIoT」：其中1.5億美金用於印度子公司，而5千萬美金則用於越南子公司，另有2億美金則是為了年初宣布的德國車用線束廠併購案做準備，可見鴻騰多元化全球布局的決心相當明確。

近年鴻騰發展3+3策略成效顯著，根據公司2022年財務資訊已有22%營收來自3+3策略，公司也相當有信心可以在2023年達成30%營收比重的承諾。相信在未來隨著全球多個製造基地的開花結果下，也能以更有彈性的營運能量來為世界級的客戶服務。

鴻騰精密為連接解決方案市場領導者，產品範圍橫跨移動裝置、數位電腦及消費電子產品、通訊基礎設施、車用裝置、工業與醫療產業，以及智能連接裝置。其產品銷售全球逾60國。

印度 營收 越南

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