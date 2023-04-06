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迎戰淨零排放！工研院聯手台大 全面啟動研發、專利、人才合作

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院聯手臺灣大學舉辦學研合作交流會，全面啟動研發、專利、人才合作，聚焦成功老化、循環經濟與淨零排放、電子與資通訊相關應用等三大研發主軸，透過學研合作加速研發，帶動產業化成效。前排左起：工研院處長周大鑫、工研院副院長張培仁、工研院院長劉文雄、臺灣大學校長陳文章、臺灣大學副校長廖婉君、臺灣大學研發長吳忠幟；後排左起：工研院處長吳素靜、工研院執行長王偉霖、工研院執行長周怡君、工研院所長林啟萬、工研院所長李宗銘、工研院資深技術專家吳志毅、臺灣大學副院長詹迺立、臺灣大學副院長吳宗霖、臺灣大學主任李坤彥、臺灣大學主任林忠孝。工研院／提供
工研院聯手臺灣大學舉辦學研合作交流會，全面啟動研發、專利、人才合作，聚焦成功老化、循環經濟與淨零排放、電子與資通訊相關應用等三大研發主軸，透過學研合作加速研發，帶動產業化成效。前排左起：工研院處長周大鑫、工研院副院長張培仁、工研院院長劉文雄、臺灣大學校長陳文章、臺灣大學副校長廖婉君、臺灣大學研發長吳忠幟；後排左起：工研院處長吳素靜、工研院執行長王偉霖、工研院執行長周怡君、工研院所長林啟萬、工研院所長李宗銘、工研院資深技術專家吳志毅、臺灣大學副院長詹迺立、臺灣大學副院長吳宗霖、臺灣大學主任李坤彥、臺灣大學主任林忠孝。工研院／提供

工研院與臺灣大學雙強聯手，共同迎戰2050淨零排放以及臺灣即將進入超高齡社會兩大挑戰，雙方今（6）日舉辦學研合作交流會，工研院院長劉文雄、臺大校長陳文章宣布，擴大雙方合作基礎，從「跨域研發」、「智權布局及產業化」、「人才延攬」三大面向進行合作，將聚焦成功老化、循環經濟與淨零排放、電子與資通訊相關應用等三大研發主軸，透過學研合作加速研發，帶動產業化成效，提升臺灣產業競爭力。

工研院院長劉文雄指出，研發、專利、人才是創新不可或缺的關鍵要素，研發方面，工研院已擘畫2030技術策略與藍圖，從短中長期布局未來所需的技術，臺大擁有優秀的師資及豐富的學術研究資源，可藉此推升研發速度與廣度，工研院將串連材化、生醫、電光、資通、綠能、機械等領域專家，與臺大共組三大研發群，合作研發成功老化、循環經濟與淨零排放、電子與資通訊相關應用；專利方面，專利已是產業進軍國際、布局未來的進攻利器，工研院也將與臺大合作落實智財與技術推廣應用，加強科技創新的落地與商業化應用。人才是卓越研發成果的基石，工研院將聯手臺灣大學合作延攬及合聘國際優秀人才，結合雙方資源來增加吸引國際專業菁英來臺服務之廣度、彈性與誘因，期望能吸引海內外菁英投入，創造更大研發價值。

臺灣大學校長陳文章表示，面對全球多元競爭，科技快速發展以及人才之競逐，國內學研機構亟需共同整合資源以倍增臺灣競爭力。臺大具有領域多元、國際鏈結及研究卓越之優勢，未來除了致力人才培育，將更厚植頂尖特色研究及產學能量，加強推動研究團隊國際及跨領域合作、產學合作；建構臺大成為國際化人才基地，積極延攬優秀海外人才，並推動國際引路人及國際引水人等國際實習計畫，鏈結全球未來人才。此外，臺大已訂定2028年建校百周年達成碳中和50%，2048年達成碳中和目標，善盡大學社會責任。臺大與工研院過去已長期合作，未來將針對選定之重點研究領域，與工研院深化研發、知識經濟、國際人才延攬合作，積極協助國家發展。

臺灣大學是臺灣最頂尖的大學之一，是工研院長期合作夥伴，雙方在2002年即合設研究總中心暨奈米科技研究中心，共同研發出超過50件研究成果，本次擴大合作基礎，為臺灣邁向下階段挑戰奠定基石，雙方將共同發展綠色減碳技術以及智慧醫療科技，力助臺灣社會邁向成功老化，迎接淨零永續的未來。

工研院與臺灣大學雙強聯手，今（6）日舉辦學研合作交流會，擴大雙方合作基礎，從「跨域研發」、「智權布局及產業化」、「人才延攬」三大面向進行合作。左起：工研院處長周大鑫、工研院副院長張培仁、工研院院長劉文雄、臺灣大學校長陳文章、臺灣大學副校長廖婉君、臺灣大學研發長吳忠幟。工研院／提供
工研院與臺灣大學雙強聯手，今（6）日舉辦學研合作交流會，擴大雙方合作基礎，從「跨域研發」、「智權布局及產業化」、「人才延攬」三大面向進行合作。左起：工研院處長周大鑫、工研院副院長張培仁、工研院院長劉文雄、臺灣大學校長陳文章、臺灣大學副校長廖婉君、臺灣大學研發長吳忠幟。工研院／提供

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