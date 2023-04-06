元太革命性色彩電子紙E Ink Spectra™ 6 將於Touch Taiwan 2023亮相

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（6）日宣布，推出全彩電子紙E Ink Spectra™ 6技術，這是一款革命性的全新彩色電子紙，適用於店內廣告、室內看板，或用來取代任何紙質海報看板。 E Ink Spectra 6 是一款全彩產品，提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。

E Ink Spectra 6 採用E Ink Spectra 技術平台為基礎，目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代品，包括 POP 展示、看板，和海報，以及其他店內廣告。E Ink Spectra 6 技術強化了顏色光譜（Color Spectrum） 及先進的彩色成像演算法（color imaging algorithm），可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。

「我們非常高興正式宣布革命性新彩色平台E Ink Spectra 6彩色電子紙技術問世，」E Ink 元太科技董事長李政昊表示：「元太科技不斷精進彩色電子紙技術，E Ink Spectra 6技術的誕生，正是我們多年來持續研發並改善電子紙技術的成果代表之一，它將為廣告看板帶來更豐富飽滿且生動鮮豔的色彩表現，同時也能為看板裝置提供超低耗電的解決方案，讓我們的客戶能夠實現低碳永續發展目標。」

E Ink Spectra 6 彩色電子紙的解析度已優化至200 PPI，對比度為30:1，可在攝氏0至50度的溫區運作。在畫面顯示部份，還可以採用E Ink Sparkle™ 設計局部圖像閃爍效果，透過局部動態影像特效，突顯廣告訊息傳遞，幫助廣告商達到更吸睛的產品宣傳效益。E Ink Spectra 6將提供多種顯示尺寸供選擇，讓客戶根據不同的應用場景挑選擇合適的尺寸大小，預計於2024年量產上市。

全新E Ink Spectra 6 彩色電子紙將於2023年4月19日至21日在Touch Taiwan 2023展E Ink元太科技展位中首度曝光，同時也將在 5月 23 日至 25 日 於美國洛杉磯會議中心SID （The Society of Information Display, SID） 顯示周展出，歡迎各界前往參觀。