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元太革命性色彩電子紙E Ink Spectra™ 6 將於Touch Taiwan 2023亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
E Ink Spectra 6 彩色電子紙適用於店內廣告、室內看板，可取代任何紙質海報看板。元太／提供
E Ink Spectra 6 彩色電子紙適用於店內廣告、室內看板，可取代任何紙質海報看板。元太／提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（6）日宣布，推出全彩電子紙E Ink Spectra™ 6技術，這是一款革命性的全新彩色電子紙，適用於店內廣告、室內看板，或用來取代任何紙質海報看板。 E Ink Spectra 6 是一款全彩產品，提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。

E Ink Spectra 6 採用E Ink Spectra 技術平台為基礎，目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代品，包括 POP 展示、看板，和海報，以及其他店內廣告。E Ink Spectra 6 技術強化了顏色光譜（Color Spectrum） 及先進的彩色成像演算法（color imaging algorithm），可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。

「我們非常高興正式宣布革命性新彩色平台E Ink Spectra 6彩色電子紙技術問世，」E Ink 元太科技董事長李政昊表示：「元太科技不斷精進彩色電子紙技術，E Ink Spectra 6技術的誕生，正是我們多年來持續研發並改善電子紙技術的成果代表之一，它將為廣告看板帶來更豐富飽滿且生動鮮豔的色彩表現，同時也能為看板裝置提供超低耗電的解決方案，讓我們的客戶能夠實現低碳永續發展目標。」

E Ink Spectra 6 彩色電子紙的解析度已優化至200 PPI，對比度為30:1，可在攝氏0至50度的溫區運作。在畫面顯示部份，還可以採用E Ink Sparkle™ 設計局部圖像閃爍效果，透過局部動態影像特效，突顯廣告訊息傳遞，幫助廣告商達到更吸睛的產品宣傳效益。E Ink Spectra 6將提供多種顯示尺寸供選擇，讓客戶根據不同的應用場景挑選擇合適的尺寸大小，預計於2024年量產上市。

全新E Ink Spectra 6 彩色電子紙將於2023年4月19日至21日在Touch Taiwan 2023展E Ink元太科技展位中首度曝光，同時也將在 5月 23 日至 25 日 於美國洛杉磯會議中心SID （The Society of Information Display, SID） 顯示周展出，歡迎各界前往參觀。

低碳智慧轉型的趨勢正加速零售業者採用數位看板的驅動力，採用超低耗電的電子紙顯示器，可使零售及廣告業者在提供即時動態訊息更新的同時，仍能實現其永續發展目標。 E Ink元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。

E Ink Spectra 6 提供色彩飽和度和鮮豔度能夠媲美紙質彩色列印色彩效果。元太／提供
E Ink Spectra 6 提供色彩飽和度和鮮豔度能夠媲美紙質彩色列印色彩效果。元太／提供

電子紙 廣告 元太

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