3月及第1季車市銷售開紅盤 TOYOTA座穩銷售龍頭寶座

國內車市3月銷售開紅盤，今天公布3月新車銷售數字達4.41萬台，年增率12%、月增率34%，這是國內史上少見在3月開紅盤，國內的車商認為，尤其，3月通常沒有任何大規模促銷，以3月的銷售成績來看，今年車市很有機會衝50萬台好成績。

去年國內總汽車市場銷售在進口車缺車、缺原料的影響下，全年度繳出42.97萬台，相較於2021 年出現4.5%的衰退幅度；原本市場擔心去年的新車遞延單買氣會急降，以3月的銷售來看，等車的訂單還是在路續交車當中，所以3月車市衝出好成績，考量市場變數多，各家車商對於車市展望比年初預估樂觀，但還不打算上修預測值。

和泰車（2207）3月底發表的Toyota Crown車系，年度配額800台已經全部完售，4月就可以陸續交車。除了這款車是許多消費者期待的車款外，也可以看出來，只要有好的商品，消費者買車、換車的意願都很強烈，這次熱門車款的導入，售價又比市場預期還優惠，已成為吸客車款，勢必進一步帶動4月其他車款買氣。

3月車市開紅盤外，今年第1季的車市銷售也很亮麗，累計銷售台數為11.17萬台，年增率7.1%。其中，TOYOTA銷售台數已經達到3萬台，市占率為27.2%，為國內銷售量排名第1的品牌；LEXUS受惠於進口車今年第1季到港量增加，銷售排名衝到第2名，第1季銷售台數7779台，年增率35.2%。

第1季新車銷售第3、4、5名分別為HONDA、BENZ、FORD，銷售台數分別為7060台、6445台、5889台；第6名到10名品牌則分別為NISSAN、HYUNDAI、CMC、 BMW、MITSUBISHI，銷售台數依序為5626台、5148台、4848台、4501台及4081台。

國內車市商也表示，今年第一季國內車市銷售非常好，大幅優於原先預期，來店客與購車量均較去年同期成長2成，主要是受惠於全球晶片短缺有望緩解，疫情管制鬆綁、民間消費回升等因素，換車需求依舊，去年訂單的遞延單陸續交車，原本就預估今年台灣車市規模可達45萬台，年增4%，依目前情況來看，有機會在下半年上調全年銷售目標。