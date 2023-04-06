眾福科技智慧顯示器 進攻數位電動腳踏車市場

佳世達集團旗下專業用觸控面板廠商眾福科技（3168）進軍數位電動腳踏車市場，在「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」展示一系光學貼合自行車智慧顯示器，具有IP66防潑水好清潔、顯示畫面自由排列等功能，得到海外品牌商高度的詢問。

COVID-19 大流行增加了對個人出行和戶外娛樂的需求，同時減少了公共交通和共享車輛的使用；人們對環境問題和氣候變化的認識不斷提高，促使消費者採用更環保的交通方式，以減少碳排放和空氣污染；歐美政府的支持性政策和法規通過獎勵、補貼、稅收抵免和基礎設施發展來鼓勵電動自行車的採用，都帶動電動自行車持續成長。

眾福指出，自行車顯示器能顯示速度、電池量、時間，還能透過藍芽連接手機導航軟體，將行控指示整合在儀錶中，使用者在踩踏電動腳踏車途中知道目前資訊，並讓使用者在電動自行車之旅更加輕鬆。

眾福此次展示的自行車儀表顯示器設計輕盈，IP66防潑水好清潔，顯示畫面自由排列，每個分割區可獨立設定，將熱愛運動及科技的探索精神，透過不斷的科技創新，提供便利性和優質新穎的多元化產品，陪伴每一位熱愛運動及科技的愛好者，盡情地挑戰極限。

眾福科技在研發特殊應用面板已累積25年豐富的經驗，能滿足高亮度、高對比、高硬度、抗刮表面處理、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕及廣溫、廣視角等各種特殊的應用，除了航海市場外，眾福科技利用其經驗與技術，應用於機車以及自行車市場，開發出多款新世代電動自行車儀表，今年已開始貢獻業績，並成為推動業績及獲利的成長動能。