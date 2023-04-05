鴻海俄亥俄州廠區 完成首批Monarch MK-V曳引機出廠交付

鴻海（2317）今（5）日宣布，可自動駕駛的智能純電農用曳引車Monarch MK-V首批五輛已正式出廠，在美國俄亥俄州交付客戶。自2022年七月，鴻海與Zimeno公司簽訂生產合作協議，在俄州廠區生產Monarch的下世代農用設備以及電池包後，此為第一批正式交貨。

「我們非常高興在兼顧品質的同時，逐步朝向全速生產階段邁進。感謝同仁以及合作夥伴Monarch Tractor的支持，讓我們達到這個里程碑。鴻海相信促進農業的可持續性和安全的共同目標，正是我們和Monarch Tractor成為合作夥伴的原因之一，我們也以此關係為榮」，鴻海科技集團產品長蕭才祐表示。

Monarch Tractor於2020年正式對外推出MK-V，利用新一代電動車技術和獨一無二的自動駕駛能力改變了農業產業，藉以滿足農民最緊迫的需求。MK-V作為一款全電動、可自動駕駛的智能拖拉機，整合了電氣化、自動化和數據分析，可幫助農民減少碳足跡、提升田間安全、優化運營並增加利潤。

Monarch Tractor共同創辦人暨執行長Praveen Penmetsa表示，「我們希望迅速擴大 MK-V 的生產規模，而鴻海在製造領域中，作為世界上最具影響力的電動和自駕技術領導者，就是我們理想的合作夥伴。現代農民需要像MK-V這樣的解決方案，提高農場的獲利能力和永續性，我們是第一家能夠滿足全球這類需求的公司，現在也是大量生產這類智能曳引機的契機。我們很高興和鴻海攜手合作，一起參與農業電動化的未來。」

MK-V正為農場設立了新的安全標準，每輛MK-V都具有防碰撞、人體檢測和主動停機 (Power Take-Off, PTO) 保護功能。如果曳引機偵測到距離6英尺以內有人，就會主動停止移動，如果系統監測到1英尺以內有人，將啟動PTO自動停機機制。這項全新的安全防護技術，有助於曳引機在有駕駛時或執行無人駕駛任務時，避免發生任何傷害事件。