鴻海首季營收1.46兆創同期新高 估第二季營運將衰退

鴻海（2317）今（5）日公布2023年3月營收為4,003億元，月減0.43%，年減21.11%，為歷年同期第三高，與公司預期約略相當。第一季營收為1.46兆元，季減25.26%，年增3.87%，創歷史同期新高，符合公司在法說會揭露的展望預期。

展望第二季，鴻海表示，基於目前已經進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，預估2023年第二季營運展望將呈現季減、年減的狀態。

鴻海表示，該公司2023年3月營收4,003億元，月減0.43%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」月對月有強勁雙位數成長，「電腦終端產品類別」也維持正成長表現，僅「消費智能產品類別」有衰退情形。

至於鴻海2023年3月營收，年減21.11%。除「雲端網路產品類別」與去年同期表現有顯著成長之外，其他三大產品類別年對年呈現衰退情形。

鴻海2023年第一季營收為1.46兆元，年增3.87%。「消費智能產品類別」與去年同期相比有顯著成長，「雲端網路產品類別」約略持平，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」表現略為衰退。