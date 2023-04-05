大立光3月營收33.08億元、月增29% 惟4月將遜於3月

大立光（3008）今（5）日公布3月合併營收33.09億元，月成長29%，年減12%，是今年以來最佳；第1季合併營收91.36億元，年減10%，為五年同期低點。

大立光表示，由於下游需求不佳，預期4月拉貨動能將較3月差。大立光31日股價收2,175元，下滑25元。外資法人今年以來多站在賣方，累計賣超798張，持股比降至36.66%。

研調機構集邦科技日前發布報告，由於去年底促銷成效不彰，通路庫存壓力延續本季，加上適逢需求淡季，且中國大陸鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，首季智慧型手機產量仍持續下跌，預估僅2.51億支，年減18.9%。

集邦表示，去年上半年受大陸防疫收緊及俄烏戰爭影響，需求急遽轉弱，下半年則因高通膨、糧食短缺、能源漲價等問題使經濟下滑幅度大於預期，進一步削弱市場消費力。品牌通路庫存高檔也是去年全年生產量縮減關鍵之一。TrendForce研究顯示，2022年智慧型手機生產量11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。