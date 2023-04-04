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鳳凰城供水議題引關注 台積電：有將建置再生水廠的計畫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
先前外界討論關於鳳凰城水資源議題，近期該議題再度獲得關注，台積電今日表示，在建廠規畫初期，台積公司即與鳳凰城市府官員密切溝通並確認水源供給狀況。圖／聯合報系資料照片
先前外界討論關於鳳凰城水資源議題，近期該議題再度獲得關注，台積電今日表示，在建廠規畫初期，台積公司即與鳳凰城市府官員密切溝通並確認水源供給狀況。圖／聯合報系資料照片

外媒再度關注鳳凰城供水議題，對此，台積電（2330）今（4）日表示，在建廠規畫初期，台積公司即與鳳凰城市府官員密切溝通並確認水源供給狀況。鳳凰城多年來積極建造相關基礎設施確保永續的供水，擁有科羅拉多河（Colorado River）、弗得河（Verde River）、薩爾特河（Salt River）、地下水與再生水這五種多元並健全的水源供給規畫，已獲亞利桑那州認證為百年用水無虞城市。

先前在去年12月至今年1月時外界已討論關於鳳凰城水資源議題，近期該議題再度獲得關注，台積電並重申先前說法。

台積電今日也提到，公司建造完備的廢水處理及水資源回收系統，積極降低用水量及廢水排放量，為提升整體水資源使用效率而不懈努力。在廢水處理方面，包括酸鹼廢水、氫氟酸廢水以及氨氮廢水等處理方式；在降低用水方面，台積公司的排放水依照潔淨程度分級，最純淨的水可再利用於生產製程；至於透過回收處理取得的次級用水則用於無塵室空氣洗滌、冷卻水塔等用途；最後，無法回收使用的廢水則透過系統進行最終廢水處理。台積公司藉由多層次的水資源回收與再利用處理，廢水排放濃度優於亞利桑那州政府要求的放流水標準。在當地也有將建置再生水廠的計畫。

台積電 水資源 地下水

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