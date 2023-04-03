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賈伯斯之子出席玉山協會 郭台銘：Steve是偉大的英雄

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
郭台銘與美國玉山科技協會。郭台銘辦公室／提供
郭台銘與美國玉山科技協會。郭台銘辦公室／提供

鴻海（2317）創辦人郭台銘美國科技經濟開拓之旅，在美西時間四月二日，重回美西玉山科技協會，與包括台灣光纖教父龔行憲、NVIDIA 技術和晶圓廠管理副總裁 John Chen 在內的一百多名 MJAA 華美玉山成員相見歡。

身為玉山科技協會創辦人之一，郭台銘除了與老玉山友人敘舊，更與新世代玉山協會成員分享見經驗。這場活動的一大亮點是，蘋果創辦人史蒂夫.賈伯斯（Steve Jobs）之子 Reed Jobs 受邀現身，兩人對談互動熱烈。

老、中、青三代的玉山人大集合！美西玉山科技協會行之有年的優良傳統 Mentorship 導師計劃，今日在舊金山臨海的 Skyline 學院盛大舉辦，這也是受到疫情影響之後，三年來首次的大型現場活動。

郭台銘到場後，先與老玉山成員話當年，會場大螢幕特別放上當年玉山協會發起人紀念會議的簽名文件照片，並重現創會當時的簽名場景。郭台銘先生也與不同世代的玉山協會成員，共同留下紀念簽名。

1990年在美國聖荷西，集結矽谷一群華裔高科技人士，共同成立的玉山科技協會，以台灣第一高峰「玉山」命名，取其高瞻遠矚、源遠流長之深意。郭台銘回憶，玉山協會第一屆理監事名單，還是抓鬮選出來的，因為成員實在沒有時間聚在一起開會。

郭台銘分享，這趟科技經濟開拓之旅，在與波士頓哈佛醫學院院長交流時，得知AI經由哈佛醫學院投入 ChatGPT 4 的訓練後，對於癌症判斷的準確率可以超過90%，令他感到十分吃驚；而此行他預計與 OpenAI CEO Sam Altman 見面，期待 AI 在未來的醫學領域中，有更多的發揮與貢獻。

這場活動邀請到賈伯斯之子 Reed Jobs 出席，郭台銘表示，他很自豪與賈伯斯從80年代起一起工作，對賈伯斯專注於在技術與開發的領域，展現創新力，印象深刻。

回憶當初參與iPhone的設計過程，郭台銘表示，蘋果手機前幾代推出時，每年三月他都會到美國，跟賈伯斯、Jony Ive一起完成設計；再利用半年的時間，進行量產前各種準備工作，才能在九月讓新機順利發表問世。

郭台銘透露，在iPhone 5 發表前，賈伯斯突然決定，把原訂 5 的名字改成 4S，當時，他已發現自己罹癌，即使在面臨生死交關的換肝手術期間，身處加護病房和無菌室當中，依然日以繼夜地投入工作，令郭台銘非常感佩。

賈伯斯在同年十月過世，郭台銘感性表示，原來 4S 代表的是 「for Steve」 ，這一切都是老天冥冥中注定。賈伯斯不只是英雄、更是偉大的英雄，也是溫暖的太陽，照亮了全世界。

對於賈伯斯在史丹佛大學畢業典禮上的經典演說：「Stay Hungry, Stay Foolish!」郭台銘表示，更是令他改變的關鍵話語，他因為受到啟發，而將「賈伯斯精神」，進化為「Stay hungry ,stay learning!」

他也經常思考賈伯斯所說過的一句話：「如果今天就是你生命的最後一天，那你想做些什麼？」郭台銘用永遠在學習，向賈伯斯致敬。

對於玉山協會成員，郭台銘再次分享「三灣聯合」說，認為成功結合三大灣區，從美東的科技走廊帶、到美西的經濟走廊帶，再加上串連日本與台灣，未來若能再加入第四個灣區，也就是粵港澳大灣區，融合中國大陸的AI科技力，對於改變世界，將產生更大的力度。

就像當年創辦玉山協會一樣，只要找到台灣下一個發展契機，就能把玉山，擴大而成「整個亞洲的玉山」。

郭台銘與美國玉山科技協會合影。郭台銘辦公室／提供
郭台銘與美國玉山科技協會合影。郭台銘辦公室／提供
郭台銘與美國玉山科技協會。郭台銘辦公室／提供
郭台銘與美國玉山科技協會。郭台銘辦公室／提供

賈伯斯 美國 郭台銘 iPhone

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