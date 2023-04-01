謝金河：台灣今年有4大亮點產業「看起來趨勢正在奔馳」

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「AI將成資本市場新一輪軍備競賽」一文，新一輪的AI競賽已經開展，這會是一場國力的戰役，也是軍備競賽的延伸。他今年初說過台灣今年有四大亮點產業，一個是軍工、二是資安、三是新能源、四是AI，「看起來這個趨勢正在奔馳」。

他表示，今年第一季結束了，從資本市場的表現來看，去年跌最慘的費城半導體指數今年勇冠三軍，拉出27.56%的超大漲幅，Nasdaq也大漲14.78%，台灣的加權指數也上漲12%，OTC指數上漲18%，在全球股市的表現都是領先組。

謝金河說，這其中引領世界奔馳的是Nvidia，這一回合的AI革命，源頭是Bing的Open Ai帶來的ChatGPT，輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳領軍的Nvidia是打造Open AI的中樞神經。

他表示，這一回合，Nvidia股價從108.13大漲到278.34美元，漲幅高達157.41%，微軟也從213.43拉升至289.27美元，漲幅35.53%，晶片生產最重要的核心台積電也沒有掉隊，今年從59.31跑到93.02美元，漲幅56.84%。這是AI競賽最核心的三雄。台股因為台積電屹立在500元以上，指數也站在15000。

謝金河說，新一輪的AI競賽已經開展，這會是一場國力的戰役，也是軍備競賽的延伸。羅馬尼亞率先任命第一個AI內閣成員，各國科技龍頭都把AI的投資列為優先投資項目。

他說，台灣悄悄成為AI供應鏈重要核心，像今年股價大漲的伺服器供應商Supermicro，在美國上市，生產基地在桃園八德。台灣過去股性溫和的資訊大廠，像廣達、英業達、緯創在不知不覺中大漲，專攻雲端伺服器的緯頴去年一股大賺81元，最近股價從610大漲到1165元。而AI涉及高速運送晶片，今年世芯、創意、M31也都成了新贏家。

謝金河說，「今年年初，我說台灣今年有四大亮點產業，一個是軍工，二是資安，三是新能源，四是AI，看起來這個趨勢正在奔馳！」