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新電信三雄 徐旭東：競爭大過五家

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）今年通過兩大電信合併案，台灣電信公司從五家變三家，新電信三雄時代來臨。面對新時代，遠傳電信董事長徐旭東昨表示，「三家競爭大過五家，這樣對消費者好，你們打得愈多，價錢愈低。」意味著新電信三雄間仍有激烈競爭，消費者仍有機會享有便宜資費。

徐旭東也從另外一個角度來看台灣電信產業發展，他表示，我們需要想到的是再過兩、三年後，電信產業架構是否具備高效率？不客氣地講，台灣兩千多萬人，三家電信業者都太多了，未來做出差異性服務是最大競爭關鍵。

他說，電信市場相當競爭，各家電信業者仍舊會推出各式具競爭力的方案。

遠傳總經理井琪也說，未來競爭力是品質，也就是要有不同服務。電信三雄積極推出創新服務，例如，遠傳近年推出智慧路燈、5G巡邏車等創新服務。

遠傳電信 家電 徐旭東

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