台積電4月起增設海外營運辦公室 秦永沛等3人共同領導

台積電（2330）在今（31）日於內部公告，為支持公司全球化之擴張以及加速海外營運組織之效能，將自4月1日起增設海外營運辦公室（Overseas Operations Office, OOO），由營運組織資深副總秦永沛、業務開發組織資深副總張曉強以及負責亞利桑那相關業務之企業策略辦公室資深副總Rick Cassidy，於原有職責外共同領導；其核心團隊包括營運、品質暨可靠性、企業規劃、資材管理、資訊技術、財務、法務及人力資源等各組織專業人員，共同加速整合海外營運之組織效能。

台積電內部公告也說明，新設立的海外營運辦公室將負責監督及管理TSMC Arizona Corporation（TSMC Arizona）和Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）。

台積電同時在公司公告TSMC Arizona董事長由Rick Cassidy擔任、執行長由晶圓廠營運副總王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理Brian Harrison接任；在JASM方面，則由晶圓廠營運副總廖永豪於原有職責外擔任執行長，總經理由堀田祐一續任。