雷虎向捷克參訪團展示全球首創中大型無人直升機群飛

無人機大廠雷虎科技（8033）今(31)日表示，捷克國會訪問團日前參訪嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」無人機國家隊，雷虎科技首度展示世界首創9架中大型通訊群飛T-200無人直升機，引起參訪團高度矚目。

雷虎科技展現全球首創的直升機群飛，具有國防自主、捍衛台灣的重要意義。雷虎科技說，中大型無人直升機群飛未來亦可應用於軍事防衛，甚至取代軍用無人直升機應用，達到不對稱作戰及嚇阻敵人的效果。

捷克國會訪問團成員親眼目睹雷虎科技與中華電信合作推出的T-200無人直升機，搭配群飛系統與空中基地台技術，可在重大災害與戰爭期間，通訊設備遭遇破壞的情況下，以多架T-200無人機組成的空中通訊網路，維持通訊暢通。

而近日在「亞洲AI無人機創新應用研發中心」揭牌典禮中，雷虎科技再度展示與中華電信（2412）合作的「無人機中央控制指揮塔」，具備群飛無人機群的中繼站功能，可進一步擴大無人機群架構通訊網路的範圍。

由於俄烏戰爭及中國頻頻在台灣周邊進行軍武威脅，無人機產業在台灣格外受到矚目。

嘉義縣政府近年積極在太保及民雄構建航太產業園區，並攜手中科院、雷虎科技及台灣希望創新等重量級無人機廠商，進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，將嘉義縣打造成亞洲無人機開發重鎮。

雷虎科技指出，雷虎科技累積近45年無人直升機開發經驗，近年積極轉型至工業無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，除了電信應用，去年在政府輔導下剛取得軍民通用無人機T-400及軍用微型無人機的開發計畫。

雷虎科技說，直升機因為載重及飛行效率的優勢，公司持續發展技術，此次展演開發2公尺長的T-200無人直升機群飛技術，可同步進行20架甚至更多飛行載具，搭載各種通訊設備，同步由同一中央控中心在空中進行災區及戰區緊急通訊之需。