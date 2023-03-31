台馬海纜修復了！中華電信：台馬通信正常服務

領先者憂心，當局者恐懼。台灣一度自封「護國群山」的IC設計業者，褪去缺貨與成熟製程的糖衣，即將在AI新賽局中，進入洗牌。 在中美貿易戰和疫情斷鏈危機推波助瀾下，「台灣勢力」一度蔚為話題。但當供應鏈供給恢復正常、AI應用急湧巨浪，這些台灣廠商前有強敵、後遇追兵，立即面臨得重新檢驗技術競爭力、成本控管、跨國競爭的考驗。

2023-03-31 14:51