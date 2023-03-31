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台馬海纜修復了！中華電信：台馬通信正常服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）兩條台馬海纜分別於今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜搶修案，中華電信今天（3月31日）下午4點50分已修復其中一條，同時也恢復台馬通信服務正常。

中華電信表示，未來會繼續爭取專業海纜船儘速抵台搶修另一條未修復海纜，以強化海纜備援，另也會再克服萬難，增建台馬微波系統備援容量，提升台馬通信服務韌性。

兩條台馬海纜斷纜後，影響馬祖地區民眾通信服務案，中華電信也積極動員，多日趕工，提前完成台馬微波系統擴增容量，提升比率約73%。

日前中華電信指出，海纜斷纜後，非常積極洽請多家海纜船抵台搶修，但目前最早能抵台搶修海纜船，仍約在4月下旬。中華電信繼續爭取海纜船能提前抵台搶修海纜，海纜提前修復。

此外，中華電信也持續進行台馬微波緊急擴充計畫，從2.2Gbps提升到3.8Gbps，同時啟動衛星備援計劃，語音及重要訊務轉由衛星疏轉，更將持續進行台馬微波擴充計劃，未來將擴大至4.4Gbps、6.1Gbps、8.1Gbps。

中華電信 4G 馬祖

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