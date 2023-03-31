家登歡慶25周年 董座宣布每人加發半個月激勵獎金

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）今日歡慶25周年，董事長邱銘乾宣布，為感謝員工辛勞，為公司去年營收及獲利締造新高，決定第1季每人加發半個月激勵獎金，獎金將於4月10日發放。

家登副董事長林添瑞也宣布，他前年底個人立下一個目標，即副總級主管年薪將挑戰千萬元，結果才一年就達標。他自我解嘲說：「千萬不要輕易訂目標」。但他仍不會因此修正，今年決定決定將高階主階薪資加分紅，立下新目標，意即除了副總級薪資持續上調外，也希望處長級年資，今年挑戰是副總的七成。

至於副總今年薪資挑戰多少？內部主管透露希望能上修至1500萬元，換算處長級年薪，今年也要挑戰千萬元。

林添瑞強調，他這項期許，也是希望能藉此留住並招攬更多優秀人才。「歡迎更多有志之士加入家登！」

邱銘乾表示，美中貿易戰，造成中國大陸零組件取得困難，反而給家登帶來絕佳機會，原本對岸都向歐美採購，去年大舉向家登備貨。

他表示，半導體庫存調整，家登今年上半年也難倖免、受到波及，不過目前來台灣及大陸對晶圓盒訂單相當強勁，他仍相信今年營收會維持強勁成長，年增雙位數，預估今年50億元，希望3年內挑戰100億元。

至於航太套件布局，邱銘乾也表示，已獲初步訂單，預估明年將成長，推升營收成長另一動能。