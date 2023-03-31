台馬海纜斷兩條 中華電信稱已修復一條：恢復台馬通信服務
中華電信（2412）兩條台馬海纜分別於今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜搶修案，中華電信宣布，今(31)日下午4點50分已修復其中一條，同時也恢復台馬通信服務正常。
中華電信表示，未來會繼續爭取專業海纜船儘速抵台搶修另一條未修復海纜，以強化海纜備援，也會再克服萬難，增建台馬微波系統備援容量，提升台馬通信服務韌性。
先前台馬兩條海纜全斷，國家通訊委員 (NCC) 指出，根據資料顯示，台馬海纜近年故障次數共11次，包括2021年5次、2022年4次，今年2次。先前馬祖南竿之間的海纜，時常遭到中國漁船、抽砂船干擾，此次則是分別被中國漁船、貨輪損害，因台灣海峽較淺，海纜較容易被漁船損害，目前中華電引用新技術，將來會把海纜布建在海底1.5米以下深度以保護。
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