台積電打造綠色合約管理系統 年省逾7.2萬張紙

台積電今日發布ESG電子報指出，揭露公司建立「綠色合約管理系統」，優化整體作業流程並串接客戶及供應商建檔機制，達到環保與共好的雙重效益，截至民國112年3月，總計逾1100家客戶、1400家供應商完成無紙化簽約，平均年省7萬2400張A4紙、減碳5.4公噸，合約作業效率提升97.5%，攜手業界共同促進環境永續。

台積電表示，有鑑於傳統的紙本合約作業流程繁複，台積公司將綠色文化融入法務日常業務運作，民國103年起推動「合約管理數位創新計畫」，運用PAID四大策略─無紙化（Paperless）、自動化及智慧型手機應用程式、智慧資訊化、數位轉型精進合約管理系統服務功能，有效提升作業效率，同時開發「合約搜尋應用程式」（Contract Finder App），讓使用者可透過手機進行移動式即時管理，達成全程合約不落地的環保目標。

台積電強調，公司持續優化綠色合約管理系統並創新多元服務，提升人力與資源使用效益，預計未來每年再節約10%的A4紙張、減碳1.75公噸；此外，秉持永續共好的公益精神，台積公司將對外分享推動合約管理系統數位創新的過程，期盼攜手更多企業一同實踐綠色創新，為合約管理法律服務挹注永續動能。