沃旭宣布大彰化西南及西北離岸風場最終投資 2025年完工

沃旭能源今（31）日宣布，在全球通膨、升息、供應鏈挑戰下，沃旭決定正式投入潛力場址獲配920MW併網容量的大彰化西南第二階段及西北離岸風場投資，在最終投資決定(Final Investment Decision)出爐後，即馬上召開記者會。該風場將於今年第二季開工、在2025年如計畫完工。

沃旭能源今由亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)、台灣董事長汪欣潔、亞太區專案開發與計劃總監班碩(Ronnie Brandsrtrup)、台灣專案開發總監高傳勝等出席。沃旭表示，在2018年6月台灣潛力場址首次競標中，沃旭獲配大彰化西南第二階段及西北岸風場920MW供網容量，該次競標規則並無國產化（在地產業關聯性）要求。沃旭與台積電已在2020年7月簽署該風場的企業購售電契約，這也是全球再生能源業規模最大的企業購售電契約。

古沛明表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場已具備堅實的商業規劃，且透過運用太區及全球的供應鏈網絡，沃旭能源能更有效管理風場建置支出。同時，沃旭能源擁有穩健的財務表現，大彰化西南第二階段及西北離岸風場建置支出，將來自沃旭能源集團自有資本，以及在沃旭母公司擔保下，向台灣本地金融機構取得新台幣融資。

古沛明指出，今日做出的正面最終投資決定，代表沃旭能源已準備就緒，將持續在台灣建造與營運大規模離岸風場。他表示，沃旭建置離岸風電的經驗、領先業界的技術專業和優秀的財務能力，加上與利害關係人的緊密合作，以上這幾項要素是能做出最終投資決定的主要原因。

汪欣潔進一步表示，大彰化西南第二階段及西北離岸場將採用對環境友善的負壓沈箱管架式水下基礎，共66座，創下亞太離岸風電先例。

沃旭去年宣布退出第三階段區塊開發競標，但仍積極參與台灣離岸風場投資，汪欣潔談到這點也呼籲，當供應和進口達到平衡，案場的採購也會獲得彈性，現在大家都在搶船、搶資源，如果競標規則又卡得太死，開發商採購彈性會很小，希望主管機關未來在競標規則上，評估本地能量同時加上國外量能的組合，不要只偏重國產或進口。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化外海約35到60公里，在2018年通過環評、2019年12月獲籌設許可，2022年3月通過環差，將用在台灣建造900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場所獲得的在地知識和經驗，於2023年啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸域工程，風場零組件將於2023到2024年製造，風場海上施工預計於2025年底完成。